Meksiko Buka Piala Dunia 2026 dengan Kemenangan atas Afrika Selatan

Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 di laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 berkat gol Julian Quinones dan Raul Jimenez, serta dua kartu merah lawan.

Julian Quinones mencetak gol pertama di Piala Dunia 2026 saat Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam laga pembuka Grup A di Mexico City Stadium pada Jumat (12/6/2026) dini hari WIB.

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, El Tri langsung menunjukkan agresivitas sejak menit awal. Mereka terus menekan pertahanan lawan untuk mencari gol cepat. Atmosfer stadion yang luar biasa menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Javier Aguirre. Gol pembuka tercipta pada menit kesembilan setelah kesalahan Sphephelo Sithole saat menguasai bola di area berbahaya.

Erik Lira merebut bola dan mengalirkannya kepada Quinones yang memiliki ruang tembak cukup luas. Penyerang berusia 29 tahun itu melepaskan tembakan keras mendatar yang gagal dihalau pemain belakang dan kiper Afrika Selatan. Gol tersebut menjadi momen bersejarah karena merupakan gol pertama di turnamen edisi 2026 ini. Keunggulan satu gol membuat Meksiko semakin percaya diri memasuki babak kedua.

Situasi semakin menguntungkan setelah Afrika Selatan kehilangan Sithole yang menerima kartu merah pada menit ke-50. Unggul jumlah pemain, Meksiko terus mengontrol jalannya pertandingan. Tekanan yang mereka bangun akhirnya berbuah gol kedua melalui Raul Jimenez pada menit ke-67. Petaka kembali menghampiri Afrika Selatan menjelang akhir laga.

Themba Zwane juga mendapat kartu merah langsung pada menit ke-84 sehingga timnya harus bermain dengan sembilan pemain. Meksiko sempat kehilangan Cesar Montes yang diusir wasit pada menit 90+2. Namun kondisi tersebut tidak mengubah hasil akhir karena El Tri tetap mampu menjaga keunggulan 2-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Selepas pertandingan, Quinones mengungkapkan rasa bahagianya.

Ia menikmati momen spesial di depan pendukung Meksiko. Gol tersebut terasa istimewa karena lahir di stadion yang dipenuhi suporter tuan rumah. Dukungan yang terus mengalir sepanjang laga menjadi sumber motivasi tambahan. Meski menjadi pencetak gol pembuka, Quinones tidak lupa memberikan apresiasi kepada rekan-rekan setimnya.

Ia menilai kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemain di lapangan.

'Saya senang dan gembira bisa mencetak gol pertama saya di Piala Dunia, di stadion yang spektakuler ini dengan para penggemar yang luar biasa. Penting bagi saya untuk mengakui apa yang telah dilakukan rekan-rekan setim saya untuk mengamankan tiga poin pertama,' ucapnya.

'Kami telah merasakan dukungan para penggemar beberapa hari terakhir ini; kami terhubung, dan hari ini hal itu benar-benar terlihat,' sambung Quinones. Kemenangan ini menjadi awal sempurna bagi Meksiko di Piala Dunia 2026. Dengan tiga poin, mereka memimpin klasemen sementara Grup A. Laga selanjutnya akan melawan lawan yang belum ditentukan. Sementara itu, Afrika Selatan harus bangkit dari kekalahan dan bermain dengan sepuluh pemain di pertandingan berikutnya.

Piala Dunia 2026 kali ini menjadi spesial karena pertama kali digelar dengan 48 tim. Meksiko sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada ingin menunjukkan taringnya. Performa gemilang Julian Quinones dan Raul Jimenez menjadi harapan bagi seluruh rakyat Meksiko untuk melaju jauh. Di sisi lain, Afrika Selatan perlu memperbaiki disiplin setelah mendapatkan dua kartu merah dalam satu pertandingan.

Pelatih Hugo Broos pasti akan mengevaluasi strategi timnya untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Pertandingan ini juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan total tiga kartu merah. Wasit asal Argentina, Fernando Rapallini, memimpin laga dengan tegas. Keputusan-keputusan kontroversial mungkin akan diperdebatkan, tetapi hasil akhir sudah pasti.

Meksiko berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan baik. Kemenangan ini memberikan modal berharga bagi El Tri untuk melangkah ke babak berikutnya. Para pemain Meksiko kini fokus pada pertandingan kedua yang akan menentukan posisi mereka di grup. Dukungan penuh dari suporter di stadion dan seluruh Meksiko menjadi motivasi besar.

Julian Quinones, yang sebelumnya menjadi top skor Liga Arab Saudi, kini menorehkan namanya sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026. Prestasi ini akan dikenang sepanjang masa. Dengan semangat dan kerja keras, Meksiko optimis bisa meraih sukses di turnamen kali ini. Perjalanan masih panjang, tetapi awal yang manis sudah mereka raih





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Piala Dunia 2026 Meksiko Afrika Selatan Julian Quinones Raul Jimenez

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