Mekanisme Penggantian Gibran sebagai Wapres Sesuai Konstitusi

Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mundur sebagai Wakil Presiden. Artikel ini menguraikan langkah hukum sejak pelaporan ke MPR hingga pemungutan suara pengganti.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan adanya rencana Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Penyerahan dokumen ini terjadi dalam konteks rapat Komisi III dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Kehadiran dan keputusan Gibran menjadi sorotan utama yang memicu percepatan jadwal rapat parlemen tersebut.

Kronis Penyerahan Surat Mundur Gibran

Habiburokhman menyampaikan informasi ini sebelum membuka sesi tanya jawab untuk Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat yang semula dijadwalkan berakhir pukul 12.00 WIB justru dimajukan dan selesai lebih cepat pada pukul 10.10 WIB. Keputusan ini diambil setelah pimpinan Komisi III DPR dipanggil terkait rencana penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR. Sebelumnya, kabar tentang langkah Gibran telah beredar sejak Rabu (11/11/2026) sore. Informasi tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman serta Ketua Umum Projo Budi Arie. Sumber menyebutkan Gibran telah menyampaikan keputusannya langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, setelah kunjungan kerja ke Aceh. Hingga pukul 10.00, Gibran masih terlihat berada di Istana Wapres sebelum akhirnya bergabung dengan para anggota DPR di Kompleks Parlemen.

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Proses Legal Pemakzulan Melalui DPR

Langkah konstitusional serius telah disiapkan oleh lembaga legislatif untuk menangani situasi ini. Sekitar 120 anggota DPR dari semua fraksi partai politik telah menyampaikan penggunaan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR pada Rabu siang. Instrumen ini merupakan hak tertinggi DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum berat atau ketidaklayakan jabatan. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup tindak pidana korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, maupun perbuatan tercela lainnya. Proses ini menjadi landasan hukum awal sebelum masuk ke tahap pembahasan di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa status kekosongan jabatan mengikuti prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

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Skema Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

Apabila kursi Wakil Presiden dinyatakan kosong secara resmi, mekanisme penggantiannya diatur ketat dalam UUD NRI 1945. Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR memperjelas jadwal pelaksanaan sidang paripurna. Rapat gabungan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR harus digelar dalam waktu tiga kali 24 jam sejak kekosongan terjadi. Pimpin MPR kemudian wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden maksimal tiga kali 24 jam setelah rapat gabungan. Presiden diberikan tenggat waktu 14 hari kerja sebelum sidang paripurna untuk mengajukan dua calon pengganti beserta dokumen persyaratan lengkap.

Tugas Verifikasi dan Syarat Calon Wapres

Langkah selanjutnya melibatkan pembentukan tim verifikasi yang bertugas memastikan keabsahan dokumen calon. MPR wajib menggelar rapat gabungan dua hari sebelum sidang untuk membentuk tim ini. Tim verifikasi terdiri atas paling banyak lima persen dari anggota MPR yang mencerminkan fraksi dan kelompok DPD secara proporsional. Masa kerja tim verifikasi maksimal tujuh hari sejak Presiden menyerahkan syarat bakal calon wakil presiden. Jika hasil laporan menyatakan syarat salah satu atau dua calon belum lengkap, pimpinan MPR memberikan surat pemberitahuan kepada Presiden. Presiden diberi waktu paling lama empat hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen tersebut. Jika perbaikan masih belum memenuhi standar, pimpinan MPR dapat memperpanjang masa kerja tim verifikasi maksimal satu hari tambahan. Proses ini dirancang untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap konstitusi dalam pengisian jabatan kenegaraan.