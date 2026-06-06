Megawati Ungkap Sisi Lain Kehidupan Orang Tua yang Sosoknya Sering Dipandang Sebagai Politikus

Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa ayahnya, Bung Karno, dan ibunya, Ibu Fatmawati, merupakan sosok seniman yang memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya bangsa.

Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri , mengungkapkan sisi lain kehidupan orang tua nya, Bung Karno dan Ibu Fatmawati , yang merupakan sosok seniman. Mereka memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya bangsa yang tercermin dalam pola pendidikan di dalam Istana Kepresidenan.

Megawati menceritakan bahwa dirinya bersama saudara-saudaranya sudah diwajibkan untuk belajar menari tradisional sejak masih berusia lima tahun dan digembleng secara disiplin untuk menguasai berbagai tarian daerah. Ia mengaitkan gemblengan tari fisik masa kecilnya itu dengan kondisi kesehatannya saat ini. Selain itu, Megawati juga menceritakan bahwa ketertarikannya terhadap seni rupa dipengaruhi oleh kebiasaan Bung Karno yang kerap mengumpulkan para pelukis legendaris Indonesia di lingkungan Istana. Ia tumbuh besar dengan menyaksikan para maestro tersebut melukis dan berdiskusi secara mendalam.

Megawati pun mendorong para pelaku seni dan budaya lokal untuk terus mendirikan sanggar-sanggar seni guna mengenalkan kekayaan budaya dan karakter nasionalisme Indonesia kepada anak-anak sejak usia dini





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Megawati Soekarnoputri Bung Karno Ibu Fatmawati Seni Budaya Kehidupan Orang Tua

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