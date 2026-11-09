Megawati Tolak Sawit di Lahan Karhutla: Tanaman Arogan yang Merusak Ekosistem

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak konversi lahan bekas karhutla menjadi kebun sawit. Ia menyebut kelapa sawit sebagai tanaman arogan yang merusak kelestarian lingkungan.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan penolakannya terhadap rencana konversi kawasan hutan yang terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Megawati saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Senin (17/8/2026).

Penolakan Konversi Lahan Bekas Karhutla

Megawati Soekarnoputri secara eksplisit menyatakan sikap menentang praktik mengubah lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan ekosistem lebih lanjut akibat ekspansi monokultur.

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Keputusan politik ini didasarkan pada prinsip kelestarian alam yang harus dijaga oleh negara kepulauan terbesar di dunia. Megawati menekankan bahwa pemulihan lahan pasca-bencana tidak boleh dilakukan dengan metode yang dianggapnya merusak biodiversitas jangka panjang.

Sawit Sebagai Tanaman Arogan Monokultur

Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDIP pada Senin (9/11/2026), Megawati mendefinisikan kelapa sawit sebagai "tanaman arogan" yang tidak mampu tumbuh berdampingan dengan spesies tumbuhan lainnya. Karakteristik biologis ini menjadikan sawit sebagai ancaman bagi keragaman hayati lokal.

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Ia menjelaskan bahwa sifat monokultur dari kelapa sawit berarti tanaman tersebut tidak bisa hidup bersama jenis tanaman lain, bahkan sesama famili palem seperti kelapa. Megawati merujuk pada ensiklopedia sebagai sumber fakta ilmiah yang mendukung klaim ketidakmampuan sawit bersimbiosis dengan tanaman lain.

Isu Karhutla dan Tanggung Jawab Negara

Pernyataan tentang sawit ini disampaikan dalam konteks menyoroti krisis karhutla yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Megawati mempertanyakan apakah lahan seluas ribuan hektare yang terbakar akan dibiarkan pulih secara alami melalui musim hujan atau justru segera dikonversi.

Sebagai Ketua Umum partai, Megawati mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral dan ekologis untuk menjaga kekayaan alam. Penanaman kembali setelah kebakaran harus mempertimbangkan dampak lingkungan, bukan hanya keuntungan ekonomi instan dari komoditas sawit.