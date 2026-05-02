Megawati Tegaskan Pentingnya Pemilu Langsung dan Kritik Penyeragaman Lembaga Negara

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya mempertahankan sistem Pemilu langsung sebagai amanat reformasi dan mengkritik upaya penyeragaman di lembaga negara yang dapat mengikis independensi dan integritas. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat, bukan individu atau kelompok tertentu.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri , dengan tegas menekankan pentingnya mempertahankan sistem pemilihan umum langsung dalam agenda penguatan organisasi bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) pengurus daerah se-Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta pada Kamis, 16 April 2026.

Penegasan ini disampaikan di tengah wacana perubahan sistem Pemilu yang terus bergulir. Megawati mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara republik yang secara fundamental adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya segelintir individu atau kelompok tertentu. Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap upaya-upaya yang berpotensi menggerogoti kedaulatan politik dan ekonomi bangsa melalui perubahan sistem Pemilu.

Menurutnya, pemilihan presiden secara langsung merupakan amanat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin terpilih, dan mengubahnya hanya karena alasan biaya yang mahal adalah hal yang tidak masuk akal, mengingat pengalaman sukses Pemilu 1955 yang dilaksanakan dalam kondisi yang jauh berbeda. Lebih lanjut, Megawati menyoroti bahaya penyeragaman yang mulai merambah lembaga-lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif. Ia mengkritik munculnya budaya 'asal bapak senang' dan mentalitas 'siap komandan' yang dapat mengikis independensi dan integritas lembaga-lembaga tersebut.

Pengalaman pribadinya berhadapan dengan aparat di masa lalu menjadi dasar kekhawatirannya, di mana instruksi seringkali diberikan atas nama perintah atasan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang benar. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk menolak instruksi yang melanggar hukum, bahkan jika instruksi tersebut datang dari atasan. Megawati juga mengapresiasi keberanian Prof. Arief Hidayat dalam menyampaikan dissenting opinion saat menjabat di Mahkamah Konstitusi, yang menurutnya mencerminkan integritas intelektual yang tinggi dan keberanian untuk berbeda pendapat demi kebenaran.

Ia mendorong akademisi dan mahasiswa untuk terus menjaga keberpihakan hukum terhadap keadilan, dan tidak membiarkan hukum kehilangan arah dan tujuannya. Selain isu Pemilu dan integritas lembaga negara, Megawati juga menyampaikan pesan mendalam di Hari Kartini, menegaskan bahwa perempuan adalah ibu dari pengetahuan dan jalan peradaban bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan terpisah, Megawati juga menyinggung isu-isu geopolitik global dan relevansi Gerakan Asia Afrika dalam menghadapi krisis-krisis yang ada. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antar negara-negara Asia Afrika untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Pernyataan-pernyataan Megawati ini menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kedaulatan bangsa, serta kepeduliannya terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia dan dunia. Ia berharap agar generasi muda dapat terus menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Terkait dengan peristiwa terkini, Indonesia juga diguncang oleh gempa bumi pada Kamis, 23 April 2026, yang terasa di beberapa wilayah. Selain itu, kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo dan sebuah mobil Avanza di Grobogan, Jawa Tengah, menyebabkan empat orang meninggal dunia





Megawati Soekarnoputri PDIP Pemilu Langsung Reformasi Integritas Lembaga Negara Penyeragaman Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat

