Megawati Kritik Pengadilan Militer dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan penggunaan pengadilan militer untuk mengadili kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menekankan pentingnya kesetaraan di mata hukum dan transparansi proses peradilan.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri , menyampaikan kritik pedas terkait proses hukum yang dijalani oleh Andrie Yunus , Wakil Koordinator KontraS, korban penyiraman air keras .

Kritik ini dilontarkan Megawati saat memberikan pidato di Jakarta pada Sabtu, 2 Mei 2026, dalam acara Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur. Inti dari kritiknya adalah mempertanyakan dasar hukum dan etika penggunaan pengadilan militer untuk mengadili kasus yang korbannya adalah warga sipil. Megawati menekankan bahwa penanganan kasus ini terasa tidak lazim dan berpotensi menghalangi tercapainya transparansi serta keadilan yang sesungguhnya.

Ia secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan sistem peradilan nasional harus mampu menjamin rasa keadilan yang tuntas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan keprihatinannya atas mekanisme hukum yang seolah mengabaikan hak korban untuk memilih atau meminta transparansi dalam proses peradilan yang mereka alami.

Pertanyaan mendasar yang ia ajukan adalah, apakah seorang korban memiliki hak untuk menentukan jenis pengadilan yang ia inginkan, dan mengapa kasus ini tiba-tiba diproses di pengadilan militer. Ia merasa bingung dan mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut. Megawati tidak hanya mempertanyakan aspek prosedural dari penanganan kasus ini, tetapi juga menyoroti potensi ketidakstabilan hukum atau apa yang ia sebut sebagai 'hukum poco-poco' dalam penanganan kasus-kasus tertentu di Indonesia.

Ia mengamati adanya kecenderungan hukum yang tidak konsisten dan terkesan dimainkan, bukan ditegakkan secara lurus berdasarkan kebenaran. Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan para praktisi dan akademisi hukum akan pentingnya membenahi sistem peradilan. Ia berharap agar sistem peradilan dapat berfungsi secara optimal, memberikan kepastian hukum yang jelas, dan menjamin rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, hukum seharusnya menjadi sesuatu yang paripurna di Indonesia, di mana kesalahan dihukum sebagai kesalahan dan kebenaran diakui sebagai kebenaran, tanpa adanya permainan atau manipulasi. Ia menantang para ahli hukum untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai kesetaraan hak di mata hukum dan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi seluruh warga negara. Megawati menekankan bahwa kepastian hukum bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan, melainkan fondasi penting bagi terciptanya negara hukum yang adil dan makmur.

Ia mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem peradilan. Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer II-08, Jakarta. Terdakwa dalam kasus ini adalah Lettu Sami Lakka, Kapten Nandala Dwi Prasetya, Lettu Budhi Hariyanto Cahyono, dan Serda Edi Sudarko. Sidang pembacaan dakwaan telah dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026.

Namun, proses persidangan di pengadilan militer inilah yang kemudian menjadi sorotan utama Megawati Soekarnoputri. Kritik yang dilontarkan oleh tokoh senior PDI Perjuangan ini semakin memperkuat perdebatan mengenai wewenang pengadilan militer dalam mengadili kasus yang melibatkan warga sipil. Banyak pihak menilai bahwa penggunaan pengadilan militer dalam kasus ini merupakan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, transparansi proses persidangan juga menjadi perhatian utama, mengingat keterbatasan akses informasi yang diberikan kepada publik.

Megawati berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan di Indonesia, sehingga dapat diidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan dilakukan perbaikan yang komprehensif. Ia meyakini bahwa dengan sistem peradilan yang kuat dan adil, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang benar-benar melindungi hak-hak seluruh warganya





