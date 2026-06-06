Megawati Hangestri Resmi Kembali ke V League Bersama Hyundai Hillstate

Megawati hangestri menandatangani kontrak baru dengan hyundai e c hillstate setelah menjadi opsi kedua dalam proses perekrutan. Ia mengungkap tantangan dan strategi adaptasi di korea, sementara indonesia tetap berjuang di indonesia open 2026 dengan para pemain top menargetkan tiket ke partai puncak.

Dunia olahraga Indonesia kembali dipenuhi dinamika pada Jumat 5 Juni 2026. Salah satu sorotan utama adalah kepulangan megawati hangestri ke V League bersama tim hyundai e c hillstate.

Setelah proses transfer yang sempat dirahasiakan, megawati resmi menandatangani kontrak baru dan langsung menjadi topik hangat di antara para penggemar voli. Menariknya, laporan media korea selatan mengungkapkan bahwa megawati sebenarnya merupakan pilihan cadangan bagi hillstate. Tim tersebut awalnya berencana memperpanjang kontrak outside hitter asal japan jahstice yauchi, namun negosiasi gagal sehingga klub beralih ke megawati sebagai opsi kedua. Keputusan ini menambah warna bagi musim voli 2026/2027, terutama karena megawati diharapkan dapat mengisi kekosongan posisi Asia quota yang penting bagi tim.

Selain itu, megawati mengungkapkan dalam wawancara pribadi bahwa adaptasi di korea tidak sesulit yang dibayangkan. Ia menekankan pentingnya dukungan tim pelatih, rutin belajar bahasa korea, dan pola latihan yang disiplin. Pengalaman sebelumnya di liga asing membantunya menyesuaikan tempo permainan dengan cepat, sehingga ia dapat berkontribusi secara signifikan sejak pertandingan pembuka





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Megawati Hangestri V League Hyundai Hillstate Indonesia Open 2026 Volleyball

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