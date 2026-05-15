Megawati Hangestri Resmi Hadir di Hyundai Hillstate, Siap Melakoni Debut Resminya di KOVO Cup 2026

Megawati Hangestri, pevoli asal Jember, resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate dan siap melakoni debut resminya di KOVO Cup 2026. Pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, bahkan datang langsung ke Indonesia untuk memantau kondisi dan performa Megawati sebelum transfer diselesaikan.

Kepastian jadwal kedatangan Megawati Hangestri ke Hyundai Hillstate mulai menjadi sorotan setelah Megawati resmi diumumkan sebagai pemain anyar pada Senin 11 Mei 2026. Kehadirannya langsung memancing antusiasme besar dari pecinta voli Indonesia.

Banyak penggemar penasaran kapan Megatron akan tampil perdana bersama klub barunya di Hyundai Hillstate. Kehadiran pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan penting dalam upaya klub kembali bersaing di papan atas. Hyundai Hillstate tertarik merekrutnya setelah melihat performa Megawati selama dua musim membela Red Sparks. Pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, bahkan disebut datang langsung ke Indonesia untuk memantau kondisi dan performa Megawati sebelum transfer diselesaikan.

Megawati diperkirakan baru akan bergabung penuh dengan skuad Hyundai Hillstate pada Juli 2026. Klub juga dijadwalkan menjalani pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru. Jika tidak mengalami kendala cedera maupun proses adaptasi, Megawati kemungkinan besar akan melakoni debut resminya bersama Hyundai Hillstate pada KOVO Cup 2026. Selain itu, Persebaya Surabaya pesta gol ke gawang Semen Padang dalam lanjutan Liga Super dengan kemenangan 0-7, Bruno Paraiba sukses mencetak hattrick dalam laga tersebut





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Megawati Hangestri Hyundai Hillstate KOVO Cup 2026 Debut Resmi Red Sparks Piala Dunia 2026 Kepindahan Pemain Persebaya Surabaya Liga Super B Fashion The Seven

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Adu Prestasi Megawati Hangestri vs Jordan Wilson, Hyundai Hillstate Punya Formula Juara?Berita Adu Prestasi Megawati Hangestri vs Jordan Wilson, Hyundai Hillstate Punya Formula Juara? terbaru hari ini 2026-05-13 18:50:24 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Dulu Jadi Korban 'Smash Petir' Megawati Hangestri, Kini Justru Jadi Rekan Setim di Hyundai HillstateBerita Dulu Jadi Korban 'Smash Petir' Megawati Hangestri, Kini Justru Jadi Rekan Setim di Hyundai Hillstate terbaru hari ini 2026-05-13 19:07:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Prediksi Line Up Hyundai Hillstate: Megawati Hangestri Pertiwi Dapat Dukungan Pemain Senior Timnas Korea SelatanBerita Prediksi Line Up Hyundai Hillstate: Megawati Hangestri Pertiwi Dapat Dukungan Pemain Senior Timnas Korea Selatan terbaru hari ini 2026-05-13 19:26:58 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Gara-gara Yeom Hye-seon Pelatih Hyundai E&C Hillstate Datang Langsung ke Indonesia Temui Megawati HangestriBerita Gara-gara Yeom Hye-seon Pelatih Hyundai E&C Hillstate Datang Langsung ke Indonesia Temui Megawati Hangestri terbaru hari ini 2026-05-14 17:20:14 dari sumber yang terpercaya

Read more »