Megawati Hangestri Kembali ke Hyundai Hillstate, Pelatih Ungkap Reaksi Pemain

Pelatih Hyundai Hillstate mengungkap reaksi jujur para pemain saat Megawati Hangestri direkrut kembali. Megawati juga dikenal dekat dengan keluarga yang mendukung penuh kariernya.

Kembalinya Megawati Hangestri ke Liga Voli Korea Selatan bersama Hyundai Hillstate mendapat sambutan positif dari lingkungan klub. Pelatih Hyundai Hillstate mengungkapkan reaksi jujur para pemain saat mengetahui Megawati akan bergabung kembali.

Menurut sang pelatih, para pemain sangat antusias karena Megawati dianggap sebagai pemain kunci yang mampu membawa semangat dan kualitas permainan tinggi. Kehadirannya diyakini akan memperkuat tim dalam menghadapi kompetisi musim depan. Megawati sendiri sebelumnya telah membuktikan kemampuannya sebagai opposite hitter andalan di Red Sparks, dan kepindahannya ke Hyundai Hillstate menjadi langkah baru dalam kariernya. Di balik berbagai pencapaiannya di atas lapangan, Megawati dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan keluarga.

Dukungan dari orang-orang terdekat menjadi salah satu faktor penting yang membentuk perjalanan kariernya hingga mampu bersaing di level internasional. Kedekatan ini terlihat dalam berbagai kesempatan, seperti saat Megawati datang ke Jakarta bersama Red Sparks untuk menjalani laga persahabatan melawan Indonesia All Star pada April 2024. Keluarga Megawati turut hadir memberikan dukungan langsung dari tribun Indonesia Arena. Di hadapan ribuan penggemar yang memadati arena, keluarga menjadi bagian dari momen spesial tersebut.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa meski kini berkarier di luar negeri, hubungan Megawati dengan keluarga tetap terjaga erat. Dalam kesempatan itu, Bagus yang merupakan kakak tertua Megawati, turut berbagi cerita mengenai perjalanan hidup sang adik. Menurutnya, keluarga memiliki peran besar dalam mengarahkan Megawati hingga akhirnya menekuni dunia voli. Bagus mengungkapkan bahwa Megawati sebenarnya lebih menyukai sepakbola saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Namun, keluarga melihat potensi lain yang dimiliki Megawati sehingga mulai mengarahkannya ke dunia voli. Keputusan tersebut juga tidak lepas dari latar belakang keluarga. Sang ibu diketahui pernah menjadi pevoli, sehingga olahraga voli bukan sesuatu yang asing di lingkungan rumah mereka. Meski sempat enggan, Megawati akhirnya mengikuti arahan keluarga dan mulai serius menekuni voli.

Pilihan tersebut kemudian menjadi titik awal karier yang membawanya hingga ke panggung internasional. Bagi Megawati, sosok ayah juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya. Meski berasal dari keluarga sederhana, sang ayah menjadi orang pertama yang melihat potensi Megawati sebagai atlet voli. Ia mendorong putrinya untuk mencoba olahraga tersebut karena melihat postur tubuhnya yang tinggi.

Dukungan tanpa henti dari ayahnya menjadi motivasi utama Megawati untuk terus berlatih dan berkembang. Kini, dengan pengalaman bermain di dua klub besar Korea Selatan, Megawati semakin matang sebagai pemain. Kembalinya ke Hyundai Hillstate tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga dan bangsa Indonesia. Para penggemar voli Indonesia pun menantikan aksinya di musim mendatang bersama Hyundai Hillstate





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