Megawati Diperkirakan Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila, Namun Masih Menunggu Konfirmasi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pada 1 Juni 2026 di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Namun, kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi perdamaian global. Presiden RI, jajaran Kabinet Merah Putih, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden, serta tokoh nasional lainnya juga diundang hadir. Upacara ini menjadi momen refleksi dan penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan optimisme terkait kehadiran Megawati. Insyaallah beliau hadir, doakan saja agar ada waktu dan kesempatan, ujar Djarot di Jakarta Utara pada Sabtu. Namun, Djarot menambahkan bahwa kepastian belum bisa dipastikan sepenuhnya karena pada tanggal yang sama PDIP juga akan melaksanakan Upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan.

Kita lihat besok, katanya, menandakan keputusan akhir akan diambil mendekati hari H. Kehadiran Megawati selalu menjadi sorotan mengingat perannya sebagai tokoh sentral PDIP dan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah mengumumkan bahwa Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin, 1 Juni, pukul 10.00 WIB. Persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk untuk peserta dan perangkat pendukung upacara.

Salah satu elemen menarik adalah penggunaan Formasi Pancasila oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang terdiri atas lima kelompok secara simbolis mencerminkan kelima sila Pancasila. Hal ini menambah makna filosofis pada peringatan tersebut. Megawati dijadwalkan hadir meskipun ada kemungkinan bentrok dengan agenda partai, namun publik menantikan kehadirannya sebagai simbol penguatan ideologi bangsa





