Megawati Bahas Relevansi KAA di Tengah Krisis Geopolitik Global dalam Seminar 71 Tahun Konferensi Asia Afrika

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dijadwalkan menyampaikan pidato kunci pada seminar peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Seminar ini bertujuan merefleksikan semangat Dasasila Bandung dan memperkuat solidaritas bangsa Asia-Afrika dalam menghadapi tantangan geopolitik global saat ini. Ahmad Basarah dalam pidatonya menekankan bahwa kolonialisme masih relevan dalam bentuk baru seperti neokolonialisme ekonomi dan teknologi, yang menjauhkan dunia dari cita-cita keadilan dan perdamaian yang diwariskan oleh KAA 1955.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri , dijadwalkan akan menjadi pembicara utama dalam seminar akbar yang diselenggarakan untuk memperingati 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Acara penting ini akan dilangsungkan di Sekolah Partai PDI Perjuangan yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 18 April 2026.

Kehadiran Megawati sebagai keynote speaker menjadi sorotan utama, mengingat rekam jejaknya dalam memimpin Indonesia dan perannya di kancah politik nasional serta internasional. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengonfirmasi jadwal pidato Megawati, yang rencananya akan dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Beliau akan menyampaikan pandangannya sebagai narasumber utama dalam seminar yang mengusung tema "Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini". Seminar ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sebagai wujud refleksi mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Dasasila Bandung. Lebih dari itu, acara ini juga bertujuan untuk memperkuat kembali semangat solidaritas dan kerja sama antarnegara di benua Asia dan Afrika, terutama dalam menghadapi kompleksitas tantangan geopolitik yang semakin mengemuka di panggung dunia saat ini. Pantauan di lokasi pada sekitar pukul 11.10 WIB menunjukkan kehadiran Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia. Beliau tiba di Sekolah Partai dengan didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Bintang Puspayoga. Kedatangan beliau disambut hangat oleh sejumlah tokoh penting PDI Perjuangan, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Dalam rangkaian seminar tersebut, Ahmad Basarah sebelumnya telah menyampaikan pandangannya yang cukup kritis mengenai keberlangsungan kolonialisme di era modern. Menurutnya, kolonialisme belum sepenuhnya sirna, melainkan telah bertransformasi bentuknya menjadi neokolonialisme. Bentuk baru ini termanifestasi dalam dominasi ekonomi oleh kekuatan tertentu, ketergantungan teknologi yang semakin meningkat, serta tekanan-tekanan geopolitik yang kerap kali memojokkan negara-negara berkembang. Ahmad Basarah menegaskan bahwa kondisi global saat ini masih sangat jauh dari cita-cita ideal yang diperjuangkan melalui Dasasila Bandung pada tahun 1955, yaitu perdamaian dunia yang hakiki. “Dunia masih jauh dari cita-cita keadilan yang diperjuangkan dalam semangat Bandung,” ujar Ahmad Basarah saat memberikan pidatonya dalam seminar Peringatan 71 KAA dengan tema yang sama, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026. Ia menambahkan bahwa Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada 18 hingga 24 April 1955 di Bandung merupakan salah satu warisan monumental yang ditinggalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pelaksanaan KAA kala itu menjadi bukti nyata bahwa bangsa-bangsa di Asia dan Afrika memiliki hak penuh untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri, tanpa adanya intervensi maupun campur tangan dari kekuatan kolonial dan imperialis. Ahmad Basarah menggarisbawahi pesan penting dari Soekarno, yang menyatakan bahwa kemerdekaan dan perdamaian adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Perdamaian, menurutnya, adalah syarat mutlak yang diperlukan untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. "Tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilainya," tegasnya, menekankan urgensi penciptaan perdamaian global untuk menjaga martabat dan keberlanjutan kemerdekaan setiap bangsa. Acara peringatan 71 tahun KAA ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Bonnie Triyana. Selain itu, seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Para narasumber tersebut meliputi Prof. Hikmahanto Juwono selaku Pakar Hubungan Internasional, Dr. Dina Sulaeman yang merupakan Pakar Timur Tengah, Andi Widjayanto yang pernah menjabat sebagai Eks Gubernur Lemhanas, dan Heri Akhmadi yang merupakan mantan Duta Besar Jepang untuk Indonesia. Kehadiran para akademisi, pakar, dan praktisi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai tantangan serta peluang dalam mewujudkan cita-cita KAA di era kontemporer. Acara ini juga turut dihadiri oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, serta berbagai tokoh aktivis, termasuk Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Keberagaman latar belakang para peserta mencerminkan luasnya cakupan diskusi dan pentingnya isu yang dibahas dalam seminar ini. Selain itu, keterlibatan aktivis HAM menunjukkan bahwa semangat perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan yang digaungkan dalam KAA masih relevan untuk diperjuangkan di masa kini





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

