Mefiboset Dion Juara SLAC 2026: Kemenungan Barista Starbucks Indonesia

Mefiboset Dion dari Starbucks Adhyaksa menyabet gelar juara di Starbucks Latte Art Championship 2026. Temukan detail kompetisi dan hasil finalis lainnya.

Starbucks Indonesia resmi mengumumkan pemenang kompetisi barista tahunan mereka, Starbucks Latte Art Championship (SLAC) 2026. Mefiboset Dion, seorang barista yang bertugas di gerai Starbucks Adhyaksa, berhasil meraih posisi puncak dalam ajang bergengsi ini. Kemenungan tersebut dicapai setelah melewati serangkaian tahap penilaian ketat yang menguji kreativitas dan keterampilan teknis para peserta.

Kompetisi ini secara resmi dibuka untuk memperingati Bulan Kopi Internasional yang berlangsung setiap bulan Oktober. Starbucks Indonesia menggunakan momentum ini untuk kembali menegaskan komitmen mereka terhadap industri kopi nasional. SLAC 2026 menjadi ajang bagi para barista untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam mengolah seni menghias permukaan kopi espresso.

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Struktur Kompetisi SLAC 2026

Edisi tahun ini mencatat partisipasi yang luar biasa dengan total sekitar 600 barista dari seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan antusiasme tinggi para profesional kopi dalam industri nasional. Kompetisi dibagi menjadi tiga kategori utama untuk mengakomodasi berbagai level keahlian dan aksesibilitas peserta.

Kategori pertama, kompetisi utama, diikuti oleh sekitar 600 peserta yang melewati babak penyisihan. Babak ini meliputi tingkat Store, District, hingga Regional. Dari ribuan peserta awal, hanya sepuluh barista terbaik yang berhasil melaju ke babak final. Kesepuluh finalis ini mewakili sepuluh regional Starbucks di seluruh wilayah Indonesia.

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Kategori kedua adalah Latte Art Throwdown yang mempertemukan dua barista secara langsung. Ajang ini diikuti oleh 16 peserta yang diuji dalam pertarungan head-to-head. Kategori ketiga, Virtual Latte Art, dibuka untuk peserta dari luar jaringan gerai utama. Kategori virtual ini diikuti oleh 141 peserta total, termasuk delapan barista dari Starbucks dan 133 barista dari gerai atau kafe independen lainnya.

Dinamika dan Penilaian Finalis

Babak final berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di lokasi Starbucks WTC 5 Jakarta. Tempat ini menjadi saksi perjuangan sepuluh finalis terbaik yang mewakili berbagai daerah. Masing-masing finalis berasal dari kota-kota besar dan pusat pertumbuhan kopi di Indonesia.

Daftar nama daerah asal finalis meliputi Starbucks Muara Karang Jakarta, Starbucks Surabaya, Starbucks Medan, Starbucks Tangerang Selatan, Starbucks Tegal, dan Starbucks Badung di Bali. Handika Firmansyah dari Starbucks Muara Karang Jakarta menjadi peserta pertama yang memulai penampilan di depan juri.

Proses penilaian di babak final tidak hanya fokus pada hasil visual. Setiap barista wajib membuat empat kreasi atau empat cangkir kopi. Mereka juga diminta menjelaskan tema dan cara penyajian kopi kepada para juri. Penjelasan ini membantu juri memahami konsep di balik karya visual yang ditampilkan di atas permukaan latte.

Pengumuman Pemenang dan Reaksi Juara

Setelah penilaian teliti, Mefiboset Dion ditetapkan sebagai pemenang pertama SLAC 2026. Kemenangan ini merupakan bukti konsistensi dan kerja keras selama pelatihan intensif. Sebagai pemenang kedua, posisi ditempati oleh Abhito Tyagasa dari Starbucks Mall Kelapa Gading Reserve.

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Rival Frizy Adiguna, barista dari Starbucks AR Hakim Tegal, berhasil merebut posisi ketiga. Penampilan Rival Frizy Adiguna menjadi salah satu sorotan utama di ajang ini. Para pendukung juga terlihat mendukung peserta favorit dengan mengenakan bando bergambar wajah finalis.

Di kategori Latte Art Throwdown, Mefiboset Dion kembali membuktikan dominasinya. Ia keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Rio Septianto, barista dari Starbucks PIM 1, dalam pertandingan final yang seru. Kedua barista ini saling berhadapan langsung untuk menentukan siapa yang paling tepat dalam teknik dan estetika.

Dampak Seni Kopi bagi Pelanggan

Felicia Andrean, Senior Manager and Public Engagement Starbucks Indonesia, menyatakan bahwa SLAC 2026 adalah bentuk konsistensi perusahaan. Menurutnya, kompetisi ini merayakan kopi sebagai komoditas yang memiliki nilai budaya tinggi. Penilaian dalam kompetisi ini mencakup keterampilan teknis, pemahaman terhadap susu dan espresso.

Bagi Mefiboset Dion, gelar juara ini adalah bentuk apresiasi terhadap dukungan keluarga dan tim. Ia menyampaikan bahwa gelar tersebut dipersembahkan untuk keluarga tercinta serta pelanggan yang selalu menginspirasi karyanya. Menurutnya, menyajikan kopi bukan hanya menuang susu ke espresso, tetapi menghadirkan momen spesial.

Seni latte art menuntut konsistensi dan latihan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan. Pola seperti hati, roseta, tulip, dan angsa bukan sekadar tampilan visual. Pola-pola tersebut memberikan kesan premium dan meningkatkan nilai pengalaman minum kopi bagi pelanggan di Indonesia.