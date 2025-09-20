Mees Hilgers Absen: Drama Kontrak dan Nasib Bek Twente di Eredivisie

Bek Twente, Mees Hilgers, kembali absen dalam pertandingan melawan Sparta Rotterdam. Situasi ini menjadi sorotan karena ketidaksepakatan kontrak baru dan potensi kepergian gratisnya. Unggahan di media sosial Hilgers memperlihatkan dirinya di tribun penonton, menambah spekulasi seputar masa depannya di klub.

Pertandingan antara Twente dan Sparta Rotterdam di Stadion Sparta, Sabtu (20/9/2025) dini hari WIB menjadi sorotan utama dalam lanjutan Eredivisie . Namun, perhatian tidak hanya tertuju pada jalannya pertandingan, tetapi juga pada absennya bek andalan Twente , Mees Hilgers . Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Hilgers terlihat ikut serta dalam perjalanan tim ke Rotterdam. Meskipun demikian, ia tidak bergabung dengan skuad yang dipimpin oleh pelatih John van den Brom.

Unggahan ini memicu tanda tanya besar di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. \Dalam unggahan Instastory-nya, Hilgers menampilkan foto dirinya berada di tribun penonton. Foto tersebut diambil dari sudut tribun yang memperlihatkan jelas lapangan permainan. Namun, Hilgers sendiri sengaja tidak menampakkan dirinya secara langsung. Momen kesendirian Hilgers dalam foto tersebut semakin menguatkan spekulasi seputar situasi internal yang sedang dihadapinya. Bek berusia 24 tahun ini masih belum diikutsertakan dalam skuad Twente. Penyebabnya adalah ketidaksepakatan terkait penandatanganan kontrak baru. Kontrak Hilgers bersama Twente akan berakhir pada akhir musim ini, sehingga klub berupaya untuk menjualnya di bursa transfer sebelumnya. Tujuan dari penjualan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial sebelum Hilgers meninggalkan klub secara gratis. Namun, upaya tersebut gagal membuahkan hasil, sehingga situasi menjadi semakin rumit. \Kini, Twente menghadapi pilihan sulit terkait masa depan Hilgers. Klub hanya memiliki dua opsi utama: melepas Hilgers pada bursa transfer Januari 2026, atau menerima kenyataan bahwa pemain tersebut akan hengkang secara gratis pada akhir musim depan. Situasi ini menempatkan Twente dalam posisi yang kurang menguntungkan, mengingat potensi kerugian finansial yang signifikan. Absennya Hilgers dan ketidakpastian kontraknya juga memberikan dampak pada komposisi dan strategi tim. Pelatih John van den Brom harus mencari solusi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain kunci ini. Sementara itu, para penggemar Twente berharap adanya penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. Klub berharap dapat mempertahankan aset berharga mereka, sementara Hilgers mencari solusi terbaik untuk karirnya. Semua mata kini tertuju pada perkembangan lebih lanjut, apakah akan ada perubahan signifikan sebelum bursa transfer Januari dibuka, ataukah Hilgers akan tetap menjadi penonton di tribun, menyaksikan rekan-rekannya berjuang di lapangan





Twente Sparta Rotterdam Mees Hilgers Eredivisie Kontrak Bursa Transfer John Van Den Brom

