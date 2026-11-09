Mediasi Sengketa Waris Rizal Musa Gagal Tergugat Mangkir di PN Jakarta Selatan

Mediasi sengketa saham warisan Rizal Musa dengan PT Seko Fajar Plantation gagal total karena pihak tergugat tidak hadir. Sidang dilanjutkan pada 16 November 2026.

Mediasi hukum antara ahli waris Haji Musa, yaitu Rizal Musa, dan PT Seko Fajar Plantation resmi dinyatakan gagal pada Senin (9/11/2026). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencatat kegagalan ini semata-mata karena pihak tergugat mangkir tanpa alasan yang sah. Kuasa hukum Rizal Musa dari Haris Azhar Law Office, Kathy Laurensia, melaporkan ketidakhadiran tersebut langsung kepada hakim pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat tidak dapat mencapai hasil apa pun karena keterlibatan aktif dari pihak perusahaan tidak terwujud.

Mekanisme Kegagalan Mediasi dan Alasan Tergugat

Kathy Laurensia menjelaskan secara rinci tiga alasan utama yang menyebabkan proses mediasi tidak mencapai kesepakatan damai. Alasan pertama adalah prinsipal atau pihak perusahaan yang memiliki kepentingan langsung tidak pernah menghadiri proses mediasi. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dari PT Seko Fajar Plantation dalam menyelesaikan sengketa warisan. Alasan kedua adalah pihak tergugat tidak memberikan bukti resmi maupun alasan yang sah atas ketidakhadiran direkturnya dalam sidang.

Also read Bulog Salurkan 300 Ribu Ton Beras Premium, Lampaui Target 2026

Alasan ketiga dan paling krusial adalah permintaan yang disampaikan oleh penggugat melalui resume mediasi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Komunikasi antara kedua belah pihak sebenarnya sudah berhenti berjalan sejak beberapa agenda persidangan sebelumnya. Ketika proses mediasi berlangsung, pihak penggugat sempat mencoba menghubungi tergugat secara langsung. Namun, upaya komunikasi tersebut sama sekali tidak mendapatkan respons balik dari pihak lawan hukum. Kathy menegaskan bahwa pihak penggugat tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kehadiran tergugat dalam sidang karena itu adalah kewenangan dan tugas dari pengadilan.

Posisi Ahli Waris dan Detail Sengketa Saham

Rizal Musa menuntut hak penuh atas kepemilikan saham warisan dari almarhum ayahnya, Haji Musa, di PT Seko Fajar Plantation. Haji Musa tercatat sebagai salah satu direktur sekaligus pemegang saham penting di perusahaan yang berada di bawah naungan Grup Argo Manunggal sebelum wafat. Sengketa ini berpusat pada kejelasan hak atas saham milik almarhum yang meninggal dunia pada 15 Juli 1996. Ahli waris mempertanyakan validitas transaksi penjualan saham yang dilakukan pada tahun 2003 kepada The Ning King.

Advertisement

Mereka menyoroti adanya perbedaan nilai yang sangat signifikan dalam transaksi tersebut. Nilai transaksi yang dilakukan pada 2003 hanyalah sebesar Rp250 juta. Angka ini bertolak belakang dengan nilai saham yang tercatat resmi dalam administrasi Kementerian Hukum dan HAM (AHU) sebesar Rp16,3 miliar. Mediasi keempat yang berlangsung pada Senin (2/11/2026) sebelumnya juga telah berakhir deadlock tanpa menemukan titik temu. Pihak perusahaan terbukti tidak memberikan tanggapan atas permintaan tertulis yang disampaikan melalui resume mediasi sebelumnya.

Dampak Konkret dan Langkah Hukum Selanjutnya

Sidang berikutnya dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, 16 November 2026. Dalam persidangan tersebut, hakim memberikan satu kesempatan terakhir kepada pihak tergugat untuk hadir. Apabila tergugat kembali tidak hadir pada jadwal tersebut, perkara ini akan berpotensi memasuki agenda penyampaian bukti. Pihak penggugat siap melanjutkan proses hukum dengan menyajikan bukti-bukti pendukung dari sisi mereka. Agenda penyampaian bukti ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum ahli waris.

Ketidakhadiran berulang dari PT Seko Fajar Plantation dapat memperburuk posisi hukum perusahaan tersebut. Pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih tegas mengingat bukti-bukti yang disajikan telah cukup kuat secara administratif. Proses hukum ini akan menjadi penentu akhir dalam klaim warisan yang nilainya sangat besar. Rizal Musa dan tim hukumnya bersikeras untuk terus mengejar keadilan terkait hak-hak yang telah hilang selama bertahun-tahun. Perkembangan kasus ini akan sangat dinanti oleh publik dan pihak-pihak terkait dengan Argo Manunggal Group.