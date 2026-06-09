Media Vietnam Harapkan Bantuan Australia Usai Kalah dari Timnas Indonesia U-19

Erick, pengamat sepak bola, mengungkapkan kesan positifnya terhadap dukungan masyarakat terhadap Timnas Indonesia U-19 yang berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U-19 2026. Ia berharap Timnas Indonesia dapat lebih sering hadir di berbagai daerah untuk mendekatkan Skuad Garuda dengan para pendukung di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, Erick juga menyoroti persiapan Timnas Indonesia senior yang akan menghadapi Mozambik dalam lanjutan FIFA Matchday.

Media Vietnam berharap bantuan dari Australia setelah kekalahan dari Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026. Erick , salah satu pengamat sepak bola , mengungkapkan kesan positifnya terhadap dukungan masyarakat terhadap Timnas Indonesia U-19 yang berhasil melaju ke semifinal.

Ia mengaku terkesan dengan tingginya antusiasme suporter di Sumatera Utara dan mengapresiasikan penonton yang hadir di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU). Erick berharap Timnas Indonesia dapat lebih sering hadir di berbagai daerah untuk mendekatkan Skuad Garuda dengan para pendukung di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, Erick juga menyoroti persiapan Timnas Indonesia senior yang akan menghadapi Mozambik dalam lanjutan FIFA Matchday, ia menegaskan tim harus tetap fokus dan tidak meremehkan lawan meski baru saja meraih kemenangan atas Oman 3-0.

Di sisi lain, PSSI terus berupaya memperluas jangkauan sepak bola nasional agar semakin dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah yang didorong Erick adalah menghadirkan pertandingan tim nasional di lebih banyak kota dan provinsi





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