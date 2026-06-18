Media Portugal Kecam Penampilan Ronaldo Usai Ditahan Kongo di Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo mendapat kritikan tajam dari media Portugal setelah ia dan timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo yang bermain penuh 90 menit dinilai minim kontribusi dan tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan.

Media Portugal melontarkan kritik keras terhadap Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 .

Pertandingan yang berlangsung di Stadion NRG, Houston, Amerika Serikat pada Senin (15/6) waktu setempat itu berakhir dengan skor sama kuat setelah kedua tim saling berbagi gol. Portugal unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri pemain Kongo, namun tim asuhan Roberto Martinez itu gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya harus puas dengan satu poin. Cristiano Ronaldo yang menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit menjadi sorotan utama. Media Portugal menilai penampilan kapten timnas yang kini berusia 41 tahun tersebut sangat mengecewakan.

Ronaldo dinilai tidak mampu memberikan kontribusi berarti, baik dalam hal mencetak gol maupun menciptakan peluang. Ia hanya tercatat melepaskan dua tembakan ke arah gawang, satu di antaranya mengenai sasaran. Statistik menunjukkan bahwa ia hanya memenangkan 40% duel dan kehilangan bola sebanyak 12 kali. Media seperti A Bola dan Record bahkan menyebut penampilan Ronaldo sebagai 'membosankan' dan 'tanpa dampak'.

Kritik juga dialamatkan kepada performa kolektif Portugal yang dianggap kurang greget. Meskipun menguasai penguasaan bola hingga 65%, Portugal kesulitan menembus pertahanan Kongo yang rapi. Roberto Martinez dianggap gagal meramu strategi yang efektif. Selain Ronaldo, pemain seperti Bruno Fernandes dan Rafael Leao juga tidak tampil impresif.

Publik mulai mempertanyakan apakah Ronaldo masih layak menjadi andalan di usia senjanya, apalagi dengan adanya pemain muda potensial seperti Goncalo Ramos yang duduk di bangku cadangan. Media Portugal menekankan bahwa jika Portugal ingin melangkah jauh di turnamen ini, mereka harus segera memperbaiki permainan, terutama lini depan. Hasil imbang ini membuat posisi Portugal di Grup K belum aman, mengingat lawan berikutnya adalah Uruguay yang lebih tangguh. Sementara itu, Kongo justru mendapat pujian karena mampu bertahan dengan disiplin dan memanfaatkan peluang.

Dengan kritik yang semakin keras, Ronaldo dan Portugal dituntut bangkit pada pertandingan selanjutnya. Pertanyaan besar kini muncul: apakah Ronaldo masih bisa membawa Portugal berjaya di Piala Dunia? Atau akankah ia menjadi beban bagi tim? Semua mata akan tertuju pada laga berikutnya.

Satu hal yang pasti, kritik dari media Portugal ini menjadi alarm bahwa Portugal tidak boleh lengah dan harus segera berbenah jika ingin bersaing di Piala Dunia 2026





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Sepak Bola Piala Dunia 2026 Portugal Cristiano Ronaldo Kritik

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