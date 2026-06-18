Cristiano Ronaldo mendapat kritik keras dari media global setelah penampilannya yang kurang efektif Portugal hanya imbang melawan Republik Kongo di Piala Dunia. Pelatih Roberto Martinez juga dianggap terlalu takut menarik bintang tersebut dari lapangan.

Media-media olahraga di seluruh dunia secara k Brickat mengkritik penampilan Cristiano Ronaldo setelah Portugal hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dalam laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 .

Kritik utama datang dari mantan pemain Chelsea, Chris Sutton, yang menyebut pelatih Roberto Martinez berani tidak menarik Ronaldo dari lini depan meski kontribusi sang veteran terlihat minim. Ronaldo, yang pada usia 41 tahun menjadi pemain starter tertua dalam sejarah Piala Dunia, sempat menyia-nyiakan dua peluang emas dan hanya melakukan 25 sentuhan selama 90 menit. Sutton menilai Martinez tookt karena takut kehilangan Ronaldo, meski pemain tersebut tidak lagi mampu mem influencing pertandingan.

Ia juga mengkritik penggantian yang dilakukan Martinez dengan mengganti Vitinha dengan Goncalo Ramos di menit ke-83 yang justru mengganggu keseimbangan lini tengah. Ronaldo yang beribadah menjadi sorotan karena kontribusinya yang sangat rendah dibandingkan dengan rekor göal dan prestasinya sebelumnya. Padahal, Portugal mendominasi statistik Honduras dengan penguasaan bola mencapai 68 persen, 15 tembakan, dan tujuh tembakan di dalam gawang, tetapi hanya able menciptakan satu gol lewat Joao Neves yang kemudian disamakan Yoane Wissa.

Kekalahan dua poin ini membuat Portugal harus berjuang keras di dua laga berikutnya untuk lolos ke fase eliminasi. Sementara itu, prestasi tim-tim Asia di Piala Dunia 2026 juga menjadi sorotan. Sembilan tim AFC meridahkan dua kemenangan pada laga pertama, dengan Korea Selatan showing performa impresif sementara Irak mengalami masa sulit. Timnas Korea Selatan even dimata-matai oleh drone ketika berlatih jelang Bertemu tuan rumah Meksiko, mengisyaratkan问题 keamanan.

Pelatih Hong Myung-bo mengungkapkan kecemasan soal peluang mereka di group yang dianggap sulit. Di sisi lain, Uzbekistan memiliki moment Walters melalui Anak muda Abbosbek Fayzullaev yang previously disandingkan dengan Marselino Ferdinand, meski mereka akhirnya kalah. Indonesia pun continuesence menargetkan lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia melalui strategi naturalisasi seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker.

Selain Piala Dunia, berita lain menyebut about penutupan sekitar 250 gerai restoran di Amerika Serikat yang berkinerja rendah pada 2026, dengan perusahaan lebih fokus pada merek berkembang seperti KFC dan Taco Bell. Temuan struktur batu kuno di Trenggalek juga diperkirakan berkaitan dengan sistem pengelolaan air masa lalu. Secara keseluruhan, pertandingan Portugal vs RD Kongo menciptakan controversy besar around Ronaldo dan keputusan teknis Martinez, sementara dinamika tim Asia dan isu lain di luar lapangan tetap mendapat perhatian media global





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Portugal Piala Dunia 2026 Republik Kongo Roberto Martinez Chris Sutton Kritik AFC Korea Selatan Indonesia Naturalisasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Skor Portugal vs RD Kongo: Awal Misi Pecah Telur Juara Piala Dunia Ronaldo CsPerjalanan Ronaldo cs untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 akan diawali dengan laga melawan RD Kongo. Portugal dijagokan menang dengan margin

Read more »

Portugal vs Kongo: Ronaldo jadi fokus, Kongo bawa spirit LumumbaRivalitas antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengendur setelah Messi meraih trofi Piala Dunia, satu-satunya gelar yang lama luput dari genggamannya. ...

Read more »

Ronaldo Gagal Cetak Gol di Laga Portugal vs Kongo, Gelandang Kongo: Dia Sekarang Kurang BerusahaTimnas Portugal gagal meraih kemenangan di partai pembuka Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Kamis (18/6/2026).

Read more »

Media Portugal Kecam Penampilan Ronaldo Usai Ditahan Kongo di Piala Dunia 2026Cristiano Ronaldo mendapat kritikan tajam dari media Portugal setelah ia dan timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo yang bermain penuh 90 menit dinilai minim kontribusi dan tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan.

Read more »