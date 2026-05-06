MCI Klarifikasi Pencabutan Sertifikat Syahadat Dokter Richard Lee, Timnas U-17 Raih Kemenangan, dan Berita Lainnya

Mualaf Center Indonesia (MCI) mengklarifikasi peran organisasi dalam kasus pencabutan sertifikat syahadat Dokter Richard Lee. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan dalam Piala Asia U-17 2026. Selain itu, Megawati Hangestri dan Gubernur Malut Sherly Tjoanda juga menjadi sorotan publik.

Mualaf Center Indonesia (MCI) merespons secara resmi terkait berita pencabutan sertifikat syahadat Dokter Richard Lee yang saat ini menjadi sorotan publik. Fandy Wiyogo Gunawan, Ketua Umum MCI, mengklarifikasi bahwa organisasinya tidak terlibat dalam permasalahan tersebut.

Ia menekankan bahwa MCI tidak pernah mengeluarkan sertifikat syahadat bagi Dokter Richard Lee, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Lebih lanjut, Fandy menyatakan bahwa MCI tidak memiliki kewajiban untuk menarik sertifikat syahadat yang telah diterbitkan oleh pihak lain. Ia juga menanggapi spekulasi yang mengaitkan permasalahan ini dengan Koh Hanny Kristianto, mantan anggota kepengurusan MCI. Fandy menjelaskan bahwa Koh Hanny tidak lagi terlibat dalam MCI sejak 2018, sehingga tindakan apapun yang dilakukan oleh Koh Hanny tidak mewakili organisasi.

Selain itu, MCI juga tidak pernah memfasilitasi proses syahadat Dokter Richard Lee, seperti yang disampaikan dalam beberapa laporan media. Dalam konteks yang lebih luas, MCI berharap bahwa masyarakat dapat memahami peran dan tanggung jawab organisasi dengan benar, serta tidak menyalahkan pihak yang tidak terlibat dalam permasalahan tersebut. Sementara itu, di bidang olahraga, Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan penting dalam Piala Asia U-17 2026. Di bawah kepemimpinan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, tim berhasil mengalahkan China dengan skor 1-0.

Kemenangan ini menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola. Selain itu, dalam dunia hiburan, Megawati Hangestri menjadi sorotan setelah menerima perlakuan istimewa dari pelatih Hillstate Kang Sung-hyung. Pelatih asal Korea Selatan ini mengajak Megawati makan siang ala Korea setelah menyaksikan performanya di final Proliga 2026. Megawati sendiri tampak senang dan terharu dengan perlakuan tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Malut Sherly Tjoanda juga menjadi sorotan setelah menemukan kasus perkawinan dengan selisih usia yang besar di wilayahnya. Ia mengecam peristiwa tersebut dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Selain itu, sosok Chelsea Pattiwael, ajudan pribadi Gubernur Malut, juga menjadi sorotan publik. Chelsea, yang merupakan lulusan IPDN, dikenal sebagai sosok yang profesional dan setia dalam mendampingi Gubernur Malut. Ia juga menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda di Maluku Utara





