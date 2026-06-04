McDonald's Indonesia Luncurkan Menu Spesial Piala Dunia 2026, Ada Koleksi Gelas Legenda Bola

McDonald's Indonesia merayakan Piala Dunia 2026 dengan meluncurkan menu spesial FIFA World Cup Meal, gelas edisi terbatas legenda sepak bola, koleksi Squishmallows, dan program nonton bareng di 84 restoran.

McDonald's Indonesia merayakan gelaran Piala Dunia 2026 dengan meluncurkan menu spesial bertajuk FIFA World Cup Meal yang mulai dijual pada Selasa, 9 Juni 2026, tiga hari sebelum pertandingan perdana pada 11 Juni 2026.

Menu ini tersedia serentak di seluruh gerai McDonald's di dunia, namun di Indonesia terdapat tiga pilihan menu yang disesuaikan dengan selera lokal. Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, Caroline Kurniadjaja, dalam konferensi pers pada Rabu, 3 Juni 2026, mengungkapkan bahwa selain Big Mac dan McNuggets yang menjadi menu global, Indonesia menambahkan menu favorit lokal yaitu Ayam McD.

'Tentunya Big Mac itu ada di mana-mana, McNuggets juga ada di mana-mana, tapi khusus di Indonesia kita menambahkan menu favorit orang Indonesia, apalagi kalau bukan Ayam McD,' ujarnya. Paket FIFA World Cup Meal terdiri dari varian Big Mac, McNuggets, dan Ayam McD, masing-masing disertai kentang goreng dan minuman. Misalnya, paket McNuggets berisi enam potong McNuggets, kentang goreng, dan minuman mulai dari harga Rp 68.182.

Selain menu spesial, McDonald's juga meluncurkan gelas edisi terbatas bernama Gelas Legenda Bola yang menampilkan figur lima pemain sepak bola legendaris: David Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Thierry Henry, dan Son Heung-min, serta satu karakter ikonik McDonald's, Grimace. Koleksi gelas ini dapat dibeli bersamaan dengan menu spesial mulai 9 Juni 2026. Sementara itu, untuk pembelian Happy Meal, McDonald's menghadirkan koleksi 12 karakter Squishmallows bertema sepak bola yang tersedia mulai Jumat, 12 Juni 2026 hingga Kamis, 9 Juli 2026.

Selama periode program, pelanggan juga dapat menikmati permainan interaktif bertema FIFA dan Squishmallows yang diakses secara digital. McDonald's Indonesia juga menggelar program nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 di 84 restoran yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa restoran dilengkapi dengan Kid's Activity Room, area khusus bagi anak-anak untuk beristirahat dan bermain sementara orangtua menikmati nobar. Selain itu, ada program promosi khusus bagi pelanggan yang memiliki nama sama atau serupa dengan legenda sepak bola.

Setiap Jumat, mulai 12 Juni hingga 17 Juli 2026, pelanggan yang melakukan transaksi makan di tempat dengan nama yang cocok berkesempatan mendapatkan satu menu gratis. Sebelumnya, McDonald's Indonesia berkolaborasi dengan GrabFood telah mengumumkan pemenang Top Spender GrabFood yang berhak menonton langsung pertandingan final Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, McDonald's juga mengadakan klinik sepak bola bagi anak-anak dari komunitas prasejahtera dan kelompok dengan keterbatasan akses terhadap pembinaan olahraga.

Klinik ini akan digelar bersama pelatih dan pemain sepak bola profesional di Jakarta dan Bandung pada Juli 2026. Dengan berbagai program ini, McDonald's Indonesia berharap dapat menghadirkan semarak Piala Dunia 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia





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Mcdonald's Piala Dunia 2026 Menu Spesial Koleksi Nonton Bareng

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