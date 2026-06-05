McDonald's Indonesia Luncurkan Kampanye FIFA World Cup 2026: Menu Spesial, Koleksi Terbatas, dan Nonton Bareng di 84 Gerai

McDonald's Indonesia menggaet habis-habisan energi untuk menyambut FIFA World Cup 2026 lewat kampanye "FIFA World Cup Goes to McDonald's" yang menawarkan menu bertema, merchandise edisi terbatas, dan acara nonton bareng di 84 restoran. Dilengkapi dengan aktivitas keluarga dan koleksi blind box legenda bola, kampanye ini bertujuan menciptakan pengalaman inklusif yang merayakan semangat kebersamaan sepak bola.

McDonald's Indonesia meluncurkan kampanye FIFA World Cup 2026 melalui program "FIFA World Cup Goes to McDonald's" yang menghadirkan menu spesial , merchandise edisi terbatas, serta berbagai aktivitas interaktif di 84 gerai选定 untuk acara nonton bareng .

Kampanye ini bertujuan menciptakan pengalaman inklusif dan seru bagi masyarakat Indonesia, mengingat ajang sepak bola paling digandrungi ini identik dengan kebersamaan. Menu spesial mencakup FIFA World Cup Meal dalam kemasan bertema FIFA dengan pilihan seperti PaNas 2, 6 pcs McNuggets, atau Big Mac, dilengkapi Gelas Legenda Bola dalam format blind box yang memuat sosok pemain dunia seperti David Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Thierry Henry, Son Heung-min, dan karakter McDonald's Grimace.

Untuk pencuci mulut, ada Golden McFlurry dengan kombinasi es krim vanila, saus karamel, dan kelapa panggang. Happy Meal Squishmallows FIFA World Cup 2026 Edition juga tersedia dengan 12 karakter koleksi memakai jersey sepak bola. Di sisi aktivitas, 84 restoran akan menyelenggarakan nonton bareng pertandingan, serta menyediakan Kid's Activity Room dengan area bermain, menggambar, dan permainan interaktif untuk anak-anak.

Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, menekankan bahwa mereka ingin FIFA World Cup 2026 menjadi momen bersama yang tidak hanya dinikmati sebagai penonton, tetapi juga dirasakan secara partisipatif dan relevan bagi semua kalangan. Dengan demikian, McDonald's berupaya membuat fesyen sepak bola terdekat dengan komunitasnya melalui kombinasi kuliner, koleksi limited, dan momen kebersamaan yang hidup di setiap gerai





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Mcdonald's Indonesia FIFA World Cup 2026 Menu Spesial Koleksi Terbatas Nonton Bareng Happy Meal Squishmallows Gelas Legenda Bola Blind Box Kid's Activity Room Kebersamaan

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