McDonald's Indonesia Hadirkan Pengalaman FIFA World Cup 2026

McDonald's Indonesia menghadirkan berbagai aktivitas interaktif, nonton bareng, dan koleksi eksklusif untuk merayakan FIFA World Cup 2026.

McDonald's Indonesia menghadirkan pengalaman FIFA World Cup 2026 dengan berbagai aktivitas interaktif, nonton bareng , dan koleksi eksklusif . Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, Caroline Kurniadjaja , mengatakan bahwa kampanye tersebut lahir dari tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola.

Menurutnya, banyak penggemar yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Caroline menjelaskan bahwa kampanye ini menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-35 McDonald's Indonesia. Selain menghadirkan menu edisi khusus FIFA World Cup, McDonald's juga menyiapkan dekorasi tematik, aktivitas komunitas, serta fasilitas ramah keluarga selama berlangsungnya turnamen.

Total 20 restoran di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Surabaya didekorasi berbentuk bola pada papan penanda restoran sebagai simbol dimulainya perayaan Piala Dunia 2026. Caroline Kurniadjaja mengungkapkan McDonald's Indonesia menghadirkan restoran bertema FIFA World Cup 2026 serta program nonton bareng di 84 lokasi. Tidak hanya itu, mulai 9 Juni 2026, berbagai restoran McDonald's akan dihiasi dekorasi bertema sepak bola yang mencakup area luar dan dalam restoran.

Caroline menyebutkan bahwa terdapat tujuh restoran yang akan menjadi lokasi tematik FIFA World Cup dengan konsep dekorasi yang lebih lengkap dibandingkan restoran lainnya. Untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat menyaksikan pertandingan bersama, McDonald's juga menghadirkan program nobar di 84 restoran di seluruh Indonesia. Pengunjung cukup datang dan membeli menu favorit mereka untuk menikmati pertandingan yang ditayangkan di restoran. Sejumlah laga yang diprediksi menarik perhatian publik akan menjadi fokus utama kegiatan nobar.

Guna memberikan kenyamanan bagi keluarga, McDonald's turut mengubah ruang pesta menjadi area aktivitas anak. Ruangan tersebut akan dilengkapi mini lapangan sepak bola, bean bag, serta berbagai permainan yang memungkinkan anak-anak tetap terhibur selama orang tua menyaksikan pertandingan.

'Kami ingin menciptakan suasana yang nyaman bagi keluarga sehingga orang tua dapat menikmati pertandingan tanpa khawatir terhadap aktivitas anak-anak mereka,' kata Caroline. Bersamaan dengan itu, McDonald's Indonesia meluncurkan FIFA World Cup Meals, Golden McFlurry, dan koleksi gelas eksklusif para legenda sepak bola. Program ini menghadirkan koleksi eksklusif yang terinspirasi dari ikon sepak bola internasional. Terdapat enam desain berbeda yang menampilkan sosok seperti David Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Thierry Henry, serta karakter ikonis McDonald's, Grimace.

Khusus di Indonesia, FIFA World Cup Meals menghadirkan pilihan menu yang menyesuaikan selera lokal. Selain Big Mac dan McNuggets yang tersedia secara global, McDonald's Indonesia menambahkan paket Ayam McD Crispy dengan nasi sebagai pilihan utama bagi pelanggan. Pihak restoran juga memperkenalkan Golden McFlurry yang terinspirasi dari trofi FIFA World Cup. Produk tersebut memadukan es krim vanila dengan saus karamel dan taburan kelapa panggang.

Sementara bagi anak-anak, tersedia Happy Meal edisi khusus hasil kolaborasi dengan Squishmallows yang menghadirkan 12 karakter mengenakan jersey bertema negara peserta FIFA World Cup 2026. Caroline Kurniadjaja menjelaskan berbagai promo FIFA World Cup 2026, mulai dari Fans Name to Fame hingga kompetisi koleksi gelas eksklusif. Itu adalah hadiah berupa menu gratis bagi pelanggan yang memiliki nama yang sama dengan pesepak bola dunia tertentu dan dapat membuktikannya melalui identitas resmi.

Setiap Jumat selama periode FIFA World Cup, pelanggan yang datang ke restoran menggunakan jersey tim nasional sepak bola berkesempatan memperoleh Apple Pie gratis setelah membeli produk tertentu. Program lain yang juga diperkenalkan adalah kompetisi digital bagi pemilik gelas koleksi FIFA World Cu





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FIFA World Cup 2026 Mcdonald's Indonesia Caroline Kurniadjaja Nonton Bareng Koleksi Eksklusif Program Pengembangan Bakat Olahraga Anak-Anak

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