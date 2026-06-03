MCB Terapkan Kawasan Tanpa Rokok di Berbagai Museum dan Situs Cagar Budaya

Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (MCB) telah menerapkan aturan kawasan tanpa rokok di sejumlah museum dan situs cagar budaya di Indonesia sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang sehat. Kepala MCB Indira Estiyanti Nurjadin menyatakan bahwa museum dan situs berfungsi sebagai ruang belajar dan refleksi, sehingga lingkungan sehat menjadi prasyarat optimal untuk fungsi edukasi dan pelestarian. Aturan ini sudah berlaku di berbagai museum seperti Basoeki Abdullah, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan lainnya, sementara beberapa situs seperti Borobudur telah lebih awal menerapkannya. MCB juga mengadakan pelatihan untuk pengelola museum dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 untuk memastikan penerapan yang konsisten.

Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya ( MCB ) yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan telah menerapkan aturan kawasan tanpa rokok di sejumlah museum yang diaturnya.

Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estiyanti Nurjadin menyampaikan kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu bahwa aturan ini sudah berlaku di Museum Basoeki Abdullah, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Batik Indonesia, dan Museum Kepresidenan RI - Balai Kirti. Selain itu, pengelola Museum Manusia Purba Sangiran, Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon telah lebih awal menerapkan aturan tersebut.

Penerapan aturan kawasan tanpa rokok ini塞aimbagian dari upaya untuk menciptakan ruang publik yang sehat. Museum dan situs cagar budaya berfungsi sebagai ruang belajar, refleksi, serta tempat bertemu masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan yang sehat dan nyaman menjadi prasyarat penting agar fungsi edukasi dan pelestarian berjalan optimal. MCB mendorong seluruh unit kerjanya untuk menerapkan regulasi ini secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam rangkaian peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, MCB menggelar pelatihan bagi pengelola museum mengenai pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok. Pelatihan ini ditujukan untuk menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman di semua unit kerja MCB





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