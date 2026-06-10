MBG Watch Demo di Depan BGN, Tuntut Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Ribuan massa MBG Watch berdemo di depan Gedung BGN, menyegel kantor, dan mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG serta melakukan perombakan total tata kelola. Aksi ini muncul di tengah evaluasi besar-besaran pemerintah setelah 1,5 tahun program berjalan.

Ribuan massa yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah sejak diluncurkan sekitar satu setengah tahun lalu.

Para demonstran datang dari berbagai daerah, membawa spanduk dan poster yang berisi kritik tajam terhadap pelaksanaan program. Mereka juga membawa alat makan sendiri dan membagikan makanan kepada pengendara yang melintas sebagai simbol protes. Salah satu aksi yang paling mencolok adalah penyegelan gedung BGN dengan garis kuning-hitam dan penempelan poster di berbagai sudut gedung.

Tindakan ini dilakukan untuk menegaskan tuntutan mereka agar pemerintah segera menghentikan sementara program MBG dan melakukan perombakan total terhadap sistem pengawasan, akuntabilitas, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dalam orasinya, perwakilan massa menyatakan bahwa pergantian pimpinan BGN saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mereka menilai bahwa masalah fundamental terletak pada desain program yang tidak matang dan lemahnya pengawasan di lapangan. Banyak laporan mengenai penyimpangan dana, distribusi makanan yang tidak merata, serta kualitas gizi yang tidak sesuai standar.

Oleh karena itu, MBG Watch mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam evaluasi program dan melibatkan para ahli gizi independen. Aksi ini terjadi di tengah evaluasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap program MBG. Sejak beberapa bulan terakhir, pemerintah telah merombak jajaran pimpinan BGN dan memperkuat sistem pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program di lapangan. Namun, para demonstran menilai langkah tersebut belum optimal dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Mereka meminta agar evaluasi dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil. Demonstrasi berlangsung cukup tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meskipun sempat terjadi ketegangan saat massa berusaha memasuki area gedung, situasi dapat dikendalikan. Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dan berencana melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Namun, dalam perjalanannya, program ini dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari masalah administrasi hingga dugaan korupsi. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti semua temuan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, kalangan akademisi dan pegiat anti-korupsi mendukung tuntutan MBG Watch agar program ini dievaluasi secara menyeluruh.

Mereka menilai bahwa tanpa perbaikan sistemik, program MBG tidak akan mencapai tujuannya dan justru akan membebani anggaran negara. Mereka juga mendesak agar pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam pelaksanaan program. Ke depan, MBG Watch berencana untuk terus mengawal isu ini dan melakukan advokasi kepada DPR serta lembaga terkait. Mereka berharap pemerintah tidak hanya merespons tuntutan demonstrasi, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola program MBG.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa partisipasi publik sangat penting dalam menjaga akuntabilitas program-program pemerintah





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MBG Watch Demonstrasi Badan Gizi Nasional Program MBG Evaluasi

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