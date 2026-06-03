MBG: Program Strategis untuk Generasi Masa Depan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kualitas generasi masa depan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia mengungkapkan bahwa tujuan program hanya dapat tercapai apabila program dikelola secara profesional dan akuntabel. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Dadan Hindayana, yang terseret dalam kasus dugaan korupsi.

Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kualitas generasi masa depan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (GULIR UNTUK LANJUT BACA " MBG ini program yang penting.

Kritik dan saran mesti didengar dan ditindaklanjuti jika memang valid. Presiden memberikan teladan soal itu," kata Grace, Rabu 3 Juni 2026. Grace menilai MBG merupakan salah satu program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila program dikelola secara profesional dan akuntabel.

"Kami meyakini program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah terobosan yang sangat baik dan strategis bagi masa depan bangsa. Namun, visi besar ini hanya akan berdampak optimal jika dikelola secara profesional dan akuntabel," ujarnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Pergantian tersebut disebut dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

"Pimpinan baru harus mampu mengawal program MBG secara solid, didukung sistem monitoring dan evaluasi yang mumpuni agar program tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan," kata dia lagi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana terseret dalam Kasus dugaan korupsi. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah resmi menetapkan Dadan sebagai tersangka..





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Program Makan Bergizi Gratis MBG Prabowo Subianto Dadan Hindayana Korupsi

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