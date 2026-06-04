MBG Masuk Fase Pembenahan Tata Kelola, Agustina Arumsari: Sistem Harus Kuat,

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase pembenahan tata kelola setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya. Ia menegaskan bahwa tata kelola dan pengendalian internal akan menjadi fondasi utama dalam penguatan program prioritas pemerintahan tersebut.,

Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) memasuki fase pembenahan tata kelola setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional ( BGN ). Wakil Kepala BGN , Agustina Arumsari , mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi dan belum memiliki mekanisme validasi yang kuat.

Berbekal pengalaman selama 34 tahun sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina menegaskan tata kelola dan pengendalian internal akan menjadi fondasi utama dalam penguatan program prioritas pemerintahan tersebut. Ia mengaku telah meninjau secara awal sejumlah sistem yang digunakan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Dari hasil pengamatan awal tersebut, ia menemukan adanya tantangan besar dalam integrasi data. Menurutnya, sejumlah platform yang sudah tersedia masih berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program.

Ia juga menyoroti belum adanya proses validasi data yang memadai dalam sistem yang saat ini digunakan. Ia menilai bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya manusia, tetapi juga harus dibangun sistem yang kuat agar program tetap berjalan efektif tanpa bergantung pada individu tertentu. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program MBG.





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Program Makan Bergizi Gratis MBG Badan Gizi Nasional BGN Tata Kelola Pengendalian Internal Agustina Arumsari

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