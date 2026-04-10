Mbappe Tampil Melempem, Real Madrid Ditahan Imbang Girona, Gelar La Liga Kian Menjauh

Real Madrid harus puas berbagi poin dengan Girona setelah bermain imbang 1-1. Performa Kylian Mbappe yang kurang memuaskan menjadi sorotan utama, sementara Barcelona berpeluang semakin menjauh di puncak klasemen jika menang.

Kylian Mbappe tampil di bawah performa terbaiknya saat Real Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Girona di kandang sendiri. Hasil ini berpotensi meredupkan harapan Real Madrid untuk meraih gelar La Liga musim ini. Gol pembuka dari Federico Valverde di babak kedua berhasil dibalas oleh gol balasan dari Thomas Lemar, sehingga kedua tim harus puas berbagi poin dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu.

Real Madrid kini berpotensi tertinggal hingga sembilan poin dari rival abadi mereka, Barcelona, dengan tujuh pertandingan tersisa dalam kompetisi liga jika Barcelona berhasil memenangkan pertandingan mereka pada hari Sabtu mendatang. \Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan hampir sepanjang babak pertama, menunjukkan penguasaan bola yang signifikan dan menciptakan sejumlah peluang emas untuk mencetak gol. Pelatih Alvaro Arbeloa melakukan rotasi di lini belakang untuk menjaga kebugaran pemain, namun tetap mempertahankan pemain-pemain andalan di lini serang mereka. Vinicius Junior menjadi pemain yang paling aktif dalam menciptakan peluang, berulang kali mengancam gawang Girona, namun usahanya selalu berhasil digagalkan oleh penampilan gemilang kiper Girona, Paulo Gazzaniga. Di sisi lain, Kylian Mbappe tampil kurang konsisten dan beberapa kali gagal memanfaatkan peluang di depan gawang, gagal mengkonversi umpan-umpan yang datang padanya menjadi gol. Girona sesekali melakukan serangan balik yang cukup berbahaya, namun beberapa penyelamatan krusial dari kiper cadangan Real Madrid, Andriy Lunin, berhasil menggagalkan upaya mereka untuk mencetak gol. Namun, kesalahan fatal dari kiper Girona lah yang akhirnya mengubah dinamika pertandingan. Valverde, dengan sebuah tendangan spekulatif dari luar kotak penalti, berhasil menjebol gawang Gazzaniga, memberikan keunggulan sementara bagi Real Madrid. \Setelah tertinggal, Girona perlahan namun pasti mulai bangkit dan menemukan kembali ritme permainan mereka. Thomas Lemar, dengan sebuah tendangan keras yang terukur, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-60. Lemar berhasil menciptakan ruang di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan oleh Lunin. Real Madrid merespons dengan melakukan beberapa pergantian pemain untuk mencoba mengubah jalannya pertandingan, namun Girona berhasil mempertahankan skor imbang hingga akhir pertandingan. Mbappe memiliki satu peluang terakhir di penghujung laga, namun tendangannya justru mengarah tepat ke kiper, yang menggambarkan malam yang kurang memuaskan bagi penyerang asal Prancis tersebut. Hasil imbang ini membuat Real Madrid membutuhkan keajaiban untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Barcelona dalam perburuan gelar La Liga. Raul Asencio, yang tampil sebagai starter selama satu jam, menunjukkan performa yang solid. Jude Bellingham, meskipun awalnya kurang meyakinkan, akhirnya menemukan ritme permainannya dan menjadi sosok penting di lini tengah. Vinicius Junior, meskipun gagal mencetak gol, tetap menunjukkan performa yang agresif. Aurelien Tchouameni, yang tidak dimainkan sebagai starter, tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan dampak pada pertandingan. Pelatih tampaknya sudah memikirkan laga penting Liga Champions yang akan datang, yang mungkin menjadi fokus utama alih-alih pertandingan liga ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Liga Spanyol 11-14 April 2026: Real Madrid vs Girona, Barcelona vs EspanyolIntip jadwal Liga Spanyol pekan ini yang bergulir pada 11-14 April 2026.

Read more »

Real Madrid Vs Girona: Singgung Kata Motivasi, Arbeloa Enggan RotasiJadwal Liga Spanyol Real Madrid vs Girona dalam laga pekan ke-31 di Stadion Santiago Bernabeu pada hari Jumat (10/4/2026) waktu setempat

Read more »

Real Madrid vs Girona: Misi Wajib Menang El Real Demi Jaga Asa Juara La LigaReal Madrid vs Girona akan menjadi panggung pembuktian bagi armada Álvaro Arbeloa di Santiago Bernabéu pada Sabtu (11/4/2026) pukul 02.00 WIB.

Read more »

Jadwal dan Prediksi Line Up Real Madrid Vs Girona di Liga SpanyolJadwal Liga Spanyol Real Madrid vs Girona dalam laga pekan ke-31 di Stadion Santiago Bernabeu pada hari Jumat (10/4/2026)

Read more »

Real Madrid vs Girona: Misi Wajib Menang El Real Demi Kejar Barcelona!Berikut adalah jadwal pertandingan dan link streaming Real Madrid vs Girona

Read more »

Real Madrid Ditahan Imbang Girona, Mbappe Sempat Protes ke WasitReal Madrid berbagi poin dengan Girona dalam laga La Liga. Mbappe terlihat protes ke wasit. Real Madrid gagal kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Mallorca dan Bayern Muenchen. Valverde mencetak gol, namun hasil akhir tetap imbang. Kabar lain dari sepak bola dan berita lainnya.

Read more »