Kylian Mbappe dan Lionel Messi kembali memukau dunia dengan menciptakan rekor historis di Piala Dunia 2026. Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak Perancis setelah dua gol ke gawang Senegal, sedangkan Messi mencetak hat-trick dan menjadi top scorer sepanjang masa Piala Dunia. Kemenangan 3-1 Perancis atas Senegal dan 3-0 Argentina atas Aljazair juga dibarengi dengan penampilan gemilang Erling Haaland dan Michael Olise. Pelatih Didier Deschamps menunjukkan keahlian战术 dengan substitusi yang efektif, mengamankan tiga poin untuk Les Bleus. Artikel ini merangkum rekor-rekor baru, strategi permainan, danosition klasemen setelah pertandingan perdana Grup I dan J.

Kylian Mbappe dan Lionel Messi kembali menjadi fokus dunia sepak bola saat memimpin timnas mereka, Perancis dan Argentina, di Piala Dunia 2026. Dua bintang ini menciptakan berbagai rekor historis pada fase kelompok.

Mbappe yang berjaya dengan dua gol melawan Senegal mencatatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Perancis, mengungguli Olivier Giroud. Sementara Messi, dengan hat-trick melawan Aljazair, tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, tetapi juga menginginkan rekam jejak propisif sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di ajang tersebut. Di sisi lain, Erling Haaland juga mencetak dua gol untuk Norwegia, menunjukkan bahwa kompetisi untuk gelar top scorer dan player of the tournament sangat ketat.

Situasi ini menambah spun pada narasi utama di mana dua legenda tersebut bersaing untuk menerima penghargaan individu. Selain itu, penampilan Michael Olise dalam tim Perancis juga menarik perhatian, menampilkan kekuatan dalam hieronis ofensif sang kapten. Kemenangan Perancis 3-1 atas Senegal dalam laga perdana Grup I dipengaruhi oleh taktik canggih dari pelatih Didier Deschamps yang melakukan substitusi strategis. Perpindahan Olise ke tengah dan masuknya Barcola menjadi faktor penentu dalam membongkar pertahanan Senegal.

Meski Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibranhim Mbaye, Mbappe kembali mengamankan kemenangan dengan gol keduanya. Kemenangan ini menguatkan posisi Perancis sebagai calon kuat untuk mempertahankan gelar. Di grupo J, Argentina dengan mudah mengatasi Aljazair 3-0, dengan Messi menciptakan hat-trick pertama dalam karirnya di Piala Dunia. Ia mencatatkan sejarah sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 27 kali melintati enam edisi turnamen namely 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.

Rekor-rekor ini tidak hanya menegaskan dominasi Messi tetapi juga menekankan kelanjutan legacy-nya di level internasional. Di bawah penerangan, kompetisi untuk menjadi top scorer masih terbuka sebab Haaland juga menunjukkan performa Impressive di grup dengan dua gol untuk Norwegia. Secara keseluruhan, fase kelompok Piala Dunia 2026 telah dimulai dengan penampilan bersinar dari mereka yang dicap sebagai bintang-b intendingkan masa depan sepak bola dunia. Kemenangan-kemenangan ini juga menegaskan kembali that Perancis dan Argentina tetap menjadi tim-tim yang harus diwaspadai sepanjang turnamen





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