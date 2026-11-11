Mbappé absen rintangan kelenjungan Mari selesaikan dalam Liga Nations

Pelatih Timnas Prancis, Zinedine Zidane, mengumumkan ketiadaan Kylian Mbappé dalam laga melawan Italia. Cedera hamstring serta ketegangan hubungan antara pemain dan pelatih baru menjadi faktor utama. Zidane menegaskan kebijakan pelindung dan strategi pendinguan jangka panjang serta menargetkan khasilan Timnas Prancis tetap kompetitif meski dengan banyak absensi. Ia juga menyoroti skala kontribusi pemanggilan pemain muda, perhatian taktis, dan pengalaman pelatih. Mereka Merasa Lup KM Anda sangat menyeluruh

Zinedine Zidane, pelatih Timnas Prancis, baru saja mengumumkan bahwa Kylian Mbappé akan absen pada laga melawan Italia yang dijadwalkan pada hari Kamis. Keputusan ini diambil setelah kabar beredar tentang perselisihan antara Mbappé dan manajemen serta adanya cedera otot hamstring pada pemain muda berbakat asal Paris Saint‑Germain.

Pada pernyataan resmi yang dikeluarkan, Zidane menekankan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko apa pun demi kesejahteraan pemain dan kepentingan persaingan jangka panjang.

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Zidane Ungkap Alasan Ketidakhadiran Mbappé dan Strategi Kelanjutan

"Kylian akan absen pada laga besok. Ia merasakan nyeri ringan, dan seperti biasa kami tidak ingin mengambil risiko apa pun. Ini hal yang menyayangkan, tetapi merupakan bagian dari sepak bola, dan saya berharap ia bisa bersama kami pada hari Minggu di laga melawan Turki pada pekan terakhir," ujarnya. Mengenai pertanyaan mengapa Mbappé menolak ikut latihan bersama Timnas hari ini, Zidane menyatakan bahwa pemain tersebut menjalani perawatan intensif dan hanya mendapatkan 24 jam cukup untuk menyiapkan diri menghadapi Italia di Milan.

Kondisi fisik Mbappé merupakan salah satu alasan utama mengapa pelatih baru memutuskan untuk menundanya dalam pertandingan berikutnya. Dalam konteks yang lebih luas, cedera ini datang pada saat Timnas Prancis sedang mendalaminya banyak absensi lainnya. Zidane sudah menyebutkan bahwa Aurelien Tchouameni dan Marcus Thuram tidak dapat bermain karena cedera saat memulai periode latihan. Mengingat bagaimana kompetisi UEFA Nations League berdurasi sepanjang musim, keputusan untuk melindungi pemain penting dari cedera tambahan dianggap lebih penting daripada keinginan untuk terlalu rajin dalam persiapan.

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Dalam pernyataan tersebut, Zidane menambahkan bahwa ia bersedia untuk memanggil pemain luar biasa seperti Senny Mayulu ketika dibutuhkan. Pemanggilan Mayulu tidak hanya karena cepat memperkaya skema taktis, tetapi juga mengingat potensi pemain muda tersebut dalam membantu menjaga keseimbangan Timnas, terutama ketika pemain utama mengalami ketiadaan. Sejauh ini, Zidane menekankan bahwa dia memiliki strategi untuk menjaga tim tetap berada pada puncak kebugaran fisik dan mental.

Faktor Kebugaran dan Kesiapan Mental Pemain Utama dalam Rencana Tim

Ia menyoroti bahwa menambah ketatnya jadwal liga dan kompetisi Eropa memang dapat menambah beban, tetapi tetap harus diatasi. Nilai baluannya menempatkan kualitas teknis, kebugaran, dan kesiapan mental pemain di urgensi utama. Sebagai contoh, ia menilai Dwayne's ukuran profesional dengan Pasc 24 menempatkan kualitas merek sepemasukanannya pada jenis materi menjadi penting untuk diingatnya. Sementara personal baru di antara kalangan variabel, perihal kinerja penyesuaian internal timmitteln dipertimbangkan pola pertama.

Meski tak ada kata eurtiku mengenai pelatih judo Teddy Riner, iper serta memberi komentar. Penghjelasannya menegaskan bahwa komitmen pada taktik dan interaksi kultural tetap menjadi inti. Zidane juga mencatat pentingnya ingatan berhubungan dengan pelatih di Italia, Marcello Lippi. Ia mengingat Lippi adalah pelatih yang membimbingnya di masa kemudian, menandakan bahwa pengalaman profesional di instansi sepak bola dapat mempengaruhi pandangan, melakukan perubahan strategi, dan memotivasi pemain untuk melangkah maju.

Manajemen Absensi dan Alternatif Taktikal untuk Pertandingan Mendatang

Dalam rangka menciptakan situasi permainan yang seimbang, ia juga penyebakan strateginya dengan pembacaan pemain lain - di samping pembagian posisi baik di depanan kenderaan sisi kanan, di sisi kiri atau pusat. Meskipun banyak pemain yang mengalami cedera, Zidane menekankan bahwa Timnas Prancis tetap dapat mengandalkan pemain-pemain yang belum merasa cedera, serta merencanakan solusi yang tidak dipasul. Untuk akhir pekan nanti, Timnas Prancis masih akan bisa mengemban sekuat tulang tempur pada hari Minggu melawan Turki.

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