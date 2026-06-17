Mbah Yai Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kejujuran dalam Pemerintahan dalam Silaturahmi dengan PWKI

KH Fathullah Suyuti Toha (Mbah Yai) berbagi pesan tentang menjaga persatuan bangsa dan pentingnya kejujuran dalam pengabdian negara melalui video call dengan AM Putut Prabantoro dan kunjungan langsung ke Banyuwangi, menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi sumber perpecahan.

KH Fathullah Suyuti Toha, yang akrab dipanggil Mbah Yai (85), adalah ulama kharismatik pengasuh Ponpes Mansyaul Huda di Banyuwangi sekaligus pendiri Majelis Dzikir Nurul Wathon .

Ia mengadakan komunikasi pembuka melalui video call dengan AM Putut Prabantoro, Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI), pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 19.54 WIB. Komunikasi tersebut merupakan kelanjutan dari kunjungan langsung Mbah Yai ke Banyuwangi sehari sebelumnya, di mana ia menerima kunjungan Pastor Paroki St. Paulus Kraksaan, Rm. Damianus Fadjar Tedjo Soekarno, serta Putut Prabantoro. Romo Fadjar adalah sahabat Mbah Yai sejak 25 tahun lalu dan menjadi jembatan persahabatan antara Mbah Yai dan Putut Prabantoro.

Kunjungan ke Banyuwangi merupakan kunjungan balasan setelah pada 30 Mei 2026, Mbah Yai secara mengejutkan Datang ke rumah Putut di Yogyakarta, yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Herianto Syahputra, teman satu kelas Putut di Lemhannas dan juga Dewan Pembina Majelis Dzikir Nurul Wathon. Dalam pertemuan empat mata selama kunjungan ke ponpes tersebut, Mbah Yai menitipkan pesan khusus untuk bangsa dan negara, serta untuk Putut Prabantoro personally. Pesan tersebut diulangkan kembali melalui video call ketika Mbah Yai sudah berada di Yogyakarta.

Inti pesan itu adalah agar bangsa Indonesia dapat mencegah dan mempertahankan persatuan serta keutuhan, serta tidak mudah diadu domba. Agama tidak boleh digunakan sebagai sumber perpecahan. Mbah Yai menekankan pentingnya persaudaraan universal yang inklusif, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Persaudaraan ini merupakan ikatan kasih sayang antar warga negara yang hidup di dalam satu wilayah dan negara yang sama, serta bagi seluruh umat manusia.

Selain itu, Mbah Yai juga mengirim pesan khusus kepada para pejabat atau mereka yang ingin mengabdi kepada negara. Menurutnya, siapa pun yang akan atau sudah mengabdi harus bersikap dan berperilaku jujur serta ikhlas. Jika semuaweise, Allah akan mengangkat derajat dan martabatnya. Pesan-pesan ini diungkapkan dalam konteks silaturahmi dan persaudaraan lintas agama yang solid antara kalangan ulama, pastor, dan tokoh masyarakat.

Kunjungan-kunjungan tersebut menjadi wujud dari silaturahmi yang intra-religious dan interfaith yang berjalan baik di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen Mbah Yai terhadap perpetuan persatuan bangsa





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Mbah Yai KH Fathullah Suyuti Toha Ponpes Mansyaul Huda Majelis Dzikir Nurul Wathon PWKI

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