Mayat Ditemukan di Pusat Perbelanjaan Tijuana, diplih Jarang dari Latihan Tim Iran Piala Dunia

Penemuan mayat di area parkir pusat perbelanjaan Tijuana yang berdekatan dengan lokasi latihan timnas Iran menyoroti masalah keamanan menjelang Piala Dunia 2026. Kasus ini muncul saat tim Iran menghadapi kendala visa yang memaksa mereka pindah markas latihan.

Sesosok mayat yang dibungkus kantong hitam ditemukan di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kota Tijuana , Meksiko, pada Jumat (12/6/2026). Lokasi penemuan tersebut berada kurang dari 300 meter dari stadion yang digunakan tim nasional Iran untuk menjalani sesi latihan menjelang Piala Dunia 2026 .

Polisi menemukan jasad tersebut di dalam bagasi sebuah mobil Toyota RAV4 berwarna abu-abu yang diketahui telah terparkir di lokasi sejak Selasa (9/6). Penemuan bermula setelah tercium bau menyengat yang berasal dari kendaraan tersebut. Penjaga parkir bernama Rafael Lopez melaporkan temuan tersebut kepada pihak supermarket Calimax. Karyawan supermarket kemudian meneruskan laporan itu kepada aparat berwenang setelah mencurigai asal bau yang keluar dari mobil.

Menurut kantor kejaksaan negara bagian Baja California, jasad yang ditemukan menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hingga kini, pihak berwenang masih menyelidiki identitas korban dan penyebab kematiannya. Penemuan mayat itu terjadi di tengah persiapan yang tidak mulus bagi tim Iran menjelang turnamen. Sebanyak 15 anggota federasi sepak bola Iran dilaporkan ditolak visa Amerika Serikat dengan alasan keamanan.

Akibat kendala tersebut, tim Iran terpaksa memindahkan markas latihan mereka dari negara bagian Arizona ke Tijuana dalam waktu singkat menjelang dimulainya kompetisi. Pengawas tim Piala Dunia Iran, Mahdi Mohammad Nabi, mengatakan bahwa dirinya belum pernah mengalami kurangnya koordinasi seperti ini dalam ajang Piala Dunia. Iran dijadwalkan menghadapi New Zealand pada Senin mendatang dalam laga pembuka Grup G yang akan digelar di kawasan luar Los Angeles





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Tijuana Iran Piala Dunia 2026 Visa Keamanan

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