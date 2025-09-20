Mayat dalam Tesla D4vd Teridentifikasi: Penyanyi Terkenal Diduga Terlibat Pembunuhan Celeste Rivas Hernandez

Penyanyi D4vd diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Celeste Rivas Hernandez, yang mayatnya ditemukan di dalam bagasi Tesla miliknya. Penemuan ini menyebabkan pembatalan konser dan pembatalan promosi oleh perusahaan rekaman. Polisi sedang menyelidiki hubungan antara D4vd dan korban, termasuk dugaan hubungan asmara.

Penggeledahan dilakukan di kawasan Hollywood Hills pada pertengahan pekan ini, terkait penemuan mayat yang termutilasi di bagasi Tesla yang terdaftar atas nama seorang penyanyi bernama D4vd . Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mengarah pada dugaan keterlibatan D4vd dalam kasus pembunuhan ini. Beberapa barang bukti disita dari rumah D4vd , diduga terkait dengan kejahatan yang sedang diselidiki.

Penemuan mayat tersebut, yang kemudian diidentifikasi sebagai Celeste Rivas Hernandez, telah menggemparkan dunia hiburan dan penggemar D4vd. Celeste, yang dilaporkan hilang sejak tahun 2024 di Danau Elsinore, diduga memiliki hubungan istimewa dengan D4vd. Bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk rekaman percakapan dari server Discord penggemar D4vd, mengindikasikan adanya hubungan asmara antara D4vd dan Celeste. Keluarga Celeste telah melaporkan hilangnya Celeste, dan foto-foto Celeste sempat disebarkan dalam poster orang hilang. Hingga penemuan mayatnya, penyebab hilangnya Celeste masih menjadi misteri. Keluarga Celeste menceritakan hari-hari terakhir Celeste sebelum menghilang, mengungkapkan bahwa Celeste memiliki seorang kekasih bernama David, yang kemudian terungkap adalah D4vd sendiri.\Penemuan mayat Celeste di bagasi Tesla milik D4vd terjadi setelah laporan bau busuk yang mengganggu di sebuah tempat penyimpanan mobil (tow yard) di Hollywood pada tanggal 8 September lalu. Mayat yang ditemukan dalam kondisi membusuk, dengan beberapa ciri khas yang mengarah pada identifikasi Celeste, seperti pakaian tube top, tato 'Shhhh' pada jari telunjuk kanan, legging hitam, gelang kuning, dan anting stud. Kondisi mayat yang sudah membusuk sempat menyulitkan proses identifikasi awal. Namun, ciri-ciri fisik seperti tinggi badan sekitar 157 cm dan rambut bergelombang yang sesuai dengan deskripsi Celeste mempercepat proses identifikasi. D4vd, yang saat ini sedang menjalani tur dunia 'Withered', harus membatalkan beberapa konser, termasuk di Seattle, San Francisco, Los Angeles, dan beberapa negara di Eropa. Perusahaan rekaman, Universal Music Group, Sony Music Publishing, dan agensi manajemen Wasserman, telah membatalkan aktivitas promosi untuk D4vd, terutama perilisan album deluxe sang penyanyi. Kasus ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga Celeste, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada karier D4vd, yang kini menghadapi tuduhan serius terkait pembunuhan.\Kabar duka ini datang sehari setelah perayaan ulang tahun ke-15 Celeste. Keterlibatan D4vd dalam kasus ini masih dalam penyelidikan, dan pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Celeste. Publik menunggu perkembangan kasus ini dengan penuh harap, berharap keadilan dapat ditegakkan bagi Celeste dan keluarganya. Penemuan mayat di bagasi Tesla, yang terdaftar atas nama D4vd, semakin menguatkan dugaan keterlibatan sang penyanyi dalam kasus ini. Kasus ini telah menjadi sorotan media di seluruh dunia, dengan berbagai laporan yang terus mengungkap detail baru terkait hubungan antara D4vd dan Celeste. Dampak kasus ini terhadap karier D4vd sangat besar, dengan banyak penggemar yang merasa kecewa dan marah atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ini. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan diharapkan kebenaran akan terungkap secepatnya. Keluarga Celeste berhak mendapatkan keadilan, dan seluruh dunia berharap agar pelaku kejahatan ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan kehati-hatian dalam menjalin hubungan, serta betapa pentingnya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan





