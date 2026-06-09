MAXi Tour Boemi Nusantara etape Bali: Pengalaman Berkendara yang Seru

Yamaha menghadirkan MAXi Tour Boemi Nusantara etape Bali sebagai ajang pengalaman berkendara yang seru dan berkesan bagi para pecinta touring di Indonesia.

Kegiatan MAXi Tour Boemi Nusantara etape Bali yang berlangsung pada 5-6 Juni 2026 ini terasa istimewa karena Yamaha mengajak para editor dari media mainstream dan otomotif nasional untuk merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan line-up MAXi Yamaha .

Dalam event ini, secara spesial Yamaha turut mengundang rekan-rekan editor dari media mainstream dan otomotif tanah air. Event ini tentunya berdampak positif untuk Yamaha secara brand image, yang mana MAXi Yamaha series sendiri sangat mendominasi market di Bali. Hendra Wijaya, Chief Yamaha DDS Bali, mengatakan bahwa Yamaha juga mengundang para pengguna Yamaha TMAX dari berbagai wilayah di Bali untuk mengikuti community gathering dan touring bersama dari Kintamani menuju Denpasar.

Etape keenam MAXi Tour Boemi Nusantara menyuguhkan kombinasi panorama alam dan tantangan berkendara yang beragam. Dari Denpasar, peserta bergerak menuju Kintamani dengan menempuh jarak sekitar 105 kilometer. Sepanjang perjalanan, peserta disuguhi pemandangan perbukitan hijau, hutan pinus, Jembatan Tukad Bangkung, hingga panorama Gunung Batur dan Danau Batur yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Tak hanya menikmati keindahan alam, peserta juga ditantang menaklukkan karakter jalan pegunungan Kintamani yang dikenal memiliki banyak tanjakan, turunan, dan tikungan tajam.

Kondisi tersebut menjadi ajang pembuktian berbagai teknologi yang disematkan pada motor MAXi Yamaha, seperti YECVT, Traction Control System (TCS), rem ABS, Performance Damper, Rear Sub-Tank Suspension, hingga fitur-fitur pendukung lainnya yang meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan berkendara. Setibanya di Kintamani, peserta beristirahat sambil menikmati makan siang dengan latar belakang Gunung dan Danau Batur. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju dermaga Danau Batur untuk menikmati keunikan KM Songan, kapal yang memiliki desain menyerupai naga.

Bentuk kapal tersebut terinspirasi dari filosofi Naga Besukih, salah satu makhluk mitologi sakral dalam kepercayaan Hindu Bali yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat setempat. Peserta MAXi Tour Boemi Nusantara (MTBN) 2026 menikmati kombinasi jalan berliku, panorama pegunungan, serta lalu lintas yang relatif nyaman untuk touring. Selain menikmati kemegahan Gunung Agung, peserta kembali diajak menguji performa motor MAXi Yamaha di jalur yang terkenal dengan banyak kelokan dan tikungan menantang.

Rute ini menjadi salah satu hidden gems berkendara di Bali karena menawarkan kombinasi jalan berliku, panorama pegunungan, serta lalu lintas yang relatif nyaman untuk touring. Di sela perjalanan, Yamaha juga menggelar community gathering yang dihadiri pengguna Yamaha TMAX dan anggota XMAX Owners Community (XMOC) Bali. Dalam kesempatan tersebut, Yamaha membagikan berbagai informasi terkait produk dan layanan, mulai dari Yamaha Genuine Parts & Accessories, aplikasi Yamaha Motor On (Y-ON), layanan YES24H, hingga penyerahan cinderamata kepada peserta.

Tak hanya menikmati keindahan alam, peserta MTBN 2026 juga ditantang menaklukkan karakter jalan pegunungan Kintamani yang dikenal memiliki banyak tanjakan, turunan, dan tikungan tajam. Usai kegiatan gathering, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Denpasar melalui jalur pesisir timur Bali. Hamparan garis pantai yang berpadu dengan panorama Selat Lombok menjadi penutup perjalanan yang berkesan bagi seluruh peserta. Perjalanan akhirnya berakhir di Yamaha FSS Bali sebagai titik finis.

Secara keseluruhan, peserta berhasil menyelesaikan touring sejauh 270 kilometer selama dua hari pelaksanaan MAXi Tour Boemi Nusantara etape Bali.

'MAXi Tour Boemi Nusantara etape keenam ini kasih pengalaman berkendara yang seru sekali. Sepanjang perjalanan mengitari Pulau Bali, kita tidak hanya menikmati keindahan alam dan budayanya, tetapi juga bisa menjajal langsung ketangguhan dan performa MAXi Yamaha dengan kondisi jalan yang beragam. Mulai dari jalur pegunungan Kintamani yang seru sampai jalur Pantai Timur Bali yang asyik untuk mencari top speed.

Senang juga bisa bertemu teman-teman pengguna TMAX yang membuat perjalanan kembali ke Denpasar semakin punya banyak cerita menarik,' ujar Zanuar, salah seorang peserta MAXi Tour Boemi Nusantara Bali. Melalui etape Bali ini, Yamaha tidak hanya menghadirkan pengalaman touring yang berkesan, tetapi juga memperlihatkan kemampuan line-up MAXi Yamaha dalam menghadapi berbagai karakter jalan, mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta touring di Indonesia





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Maxi Tour Boemi Nusantara Bali Yamaha Pengalaman Berkendara Touring

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