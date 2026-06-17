MAXi Tour Boemi Nusantara edisi ketujuh menggelar petualangan budaya dan alam di Lombok

Yamaha Indonesia mengadakan MAXi Tour Boemi Nusantara tahap ketujuh pada 14-16 Juni 2026, menelusuri seluruh Lombok dengan motor MAXi, menampilkan budaya Sade, kebun kopi Rinjani, serta aksi pelepasan penyu, sekaligus memperkuat silaturahmi rider dan dukungan lingkungan.

Yamaha Indonesia kembali menggelar MAXi Tour Boemi Nusantara edisi ketujuh pada tanggal 14 hingga 16 Juni 2026 di Pulau Lombok . Acara touring ini mengajak para penggemar motor MAXi Yamaha melintasi seluruh wilayah pulau, mulai dari Lombok Selatan, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, hingga Lombok Barat, sebelum menutup perjalanan di ibu kota Mataram.

Selama dua hari, peserta menumpangi beragam tipe motor MAXi Yamaha seperti NMax Turbo, Aerox Alpha, Lexi, dan Xmax, menaklukkan jalan berkelok di kaki Gunung Rinjani, menuruni tanjakan menantang, serta menikmati panorama alam yang memukau. Setiap rute dirancang tidak hanya untuk menguji kemampuan mengendarai, tetapi juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Lombok kepada para rider. Perjalanan dimulai dari kawasan Praya dengan pemberhentian pertama di Desa Adat Sade, sebuah desa yang terkenal dengan tradisi Gendang Beleq dan Peresean.

Kepala Desa menyambut rombongan dengan hangat, memperlihatkan pertunjukan adat yang menonjolkan identitas budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, peserta melanjutkan perjalanan ke Kebun Kopi di kaki Gunung Rinjani, di mana mereka dapat mencicipi aroma kopi lokal sambil menyusuri jalur berkelok yang menantang. Di sepanjang perjalanan, kelompok juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelepasan tukik di kawasan Konservasi Penyu Pantai Nipah, sebuah upaya nyata Yamaha dalam mendukung pelestarian lingkungan laut dan melibatkan komunitas rider dalam aksi konservasi.

Tahapan berikutnya membawa rombongan menyusuri jalur pesisir Lombok Barat hingga Sekotong, di mana hamparan laut biru menyatu dengan pemandangan jalan yang menawan. Saat melintasi pantai-pantai indah, para peserta dapat menikmati panorama laut yang menyejukkan mata sekaligus merasakan sensasi touring yang mengesankan. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan hangat dari anggota Yamaha Riders Federation Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama para anggota AEROX Ladies yang turut menyemarakkan acara.

Kehadiran mereka menegaskan eksistensi kuat lini MAXi Yamaha di Lombok serta mempererat silaturahmi antarpengguna motor dari berbagai daerah. MAXi Tour Boemi Nusantara edisi ketujuh ini tidak hanya sekadar acara touring, melainkan juga platform untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan, melestarikan kebudayaan lokal, dan menumbuhkan kepedulian lingkungan. Setelah menaklukkan Lombok, Yamaha berencana melanjutkan tur ke Sulawesi dan Kalimantan, memperluas jejak budaya dan alam Nusantara yang kaya.

Dengan menggabungkan petualangan, edukasi, dan aksi sosial, MAXi Tour Boemi Nusantara menjadi contoh sinergi antara industri otomotif, komunitas rider, dan pelestarian alam untuk generasi mendatang





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lombok Yamaha Maxi Tour Budaya Lingkungan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jokowi Dijadwalkan Safari Tiga Hari ke Lampung Akhir JuniKunjungan itu, digagas Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Read more »

Maxi Series Kuasai 50 Persen Penjualan Yamaha di BandungMaxi Series Topang Separuh Penjualan Yamaha di Bandung.

Read more »

Doa Awal Tahun yang Paling Populer di NusantaraUmat Islam di Nusantara biasanya membaca doa ini setelah selesai salat Magrib pada malam 1 Muharram. Doa ini sangat komprehensif karena memuat permohonan keamanan, keimanan, dan perlindungan. Teks Arabnya adalah اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ. Artinya adalah

Read more »

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara Beraudiensi dengan Presiden dan Wakil PresidenPengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara menemui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda.

Read more »