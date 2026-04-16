MAXI Tour Boemi Nusantara 2026: Ekspedisi Budaya dan Keindahan Alam Lintas Enam Pulau Indonesia

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) kembali menggelar MAXI Tour Boemi Nusantara (NTBN) pada April hingga Juli 2026. Touring jarak jauh ini akan melintasi enam pulau besar di Indonesia, dari Sumatera hingga Sulawesi, fokus pada eksplorasi budaya dan keindahan alam, serta mempererat solidaritas komunitas MAXI Yamaha.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) siap menggebrak kembali dunia otomotif dan pariwisata Indonesia melalui gelaran MAXI Tour Boemi Nusantara (NTBN) 2026. Setelah sukses dengan edisi sebelumnya yang mencatatkan rekor perjalanan dan jumlah peserta, kali ini NTBN 2026 dijadwalkan berlangsung dari bulan April hingga Juli 2026.

Gelaran ini dirancang bukan sekadar sebagai ajang touring biasa, melainkan sebuah ekspedisi monumental yang akan membelah keindahan nusantara, melintasi enam pulau besar Indonesia yang kaya akan budaya dan pesona alam. Total etape perjalanan yang terbagi dalam 13 segmen ini akan membawa para peserta menjelajahi lebih dari sekadar rute, tetapi juga meresapi denyut kehidupan di setiap sudut negeri.

Perhelatan NTBN 2026 merupakan kelanjutan dari komitmen Yamaha untuk memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan dan mempererat ikatan komunitas. Setelah sebelumnya berhasil menggelar XMAX Navigate to The MAX pada tahun 2022 yang menempuh jarak lebih dari 3.000 kilometer melintasi 10 kota, dan NMAX Tour Boemi Nusantara pada 2024 sejauh 5.700 kilometer di 12 kota, edisi 2026 ini diproyeksikan akan menjadi yang paling ambisius. Rifki Maulana, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, mengungkapkan bahwa NTBN lebih dari sekadar touring. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual dan eksploratif yang bertujuan untuk menikmati keindahan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, merasakan kekayaan budaya yang beraneka ragam di setiap daerah, serta memperkuat solidaritas dan kebanggaan di antara para pengguna MAXI Yamaha. Komunitas MAXI Yamaha sendiri telah eksis dan berkembang pesat selama lebih dari satu dekade, membentuk jaringan yang solid di seluruh penjuru negeri.

Lebih lanjut, Rifki Maulana menjelaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan karakter MAXI Yamaha yang merepresentasikan gaya hidup premium. Skuter MAXI Yamaha dirancang tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi sebagai perwujudan dari passion berkendara dan eksplorasi. Berbeda dengan touring sebelumnya yang mungkin lebih berfokus pada pengujian performa dan fitur kendaraan, MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 akan memberikan penekanan yang lebih kuat pada aspek eksplorasi budaya lokal dan keindahan alam Indonesia. Para peserta akan diajak untuk menjadi duta pariwisata dadakan, menjelajahi 12 wilayah terpilih yang tersebar di enam pulau besar, mulai dari hamparan hijau Sumatera, keramaian Jawa, keindahan eksotis Bali, pesona eksotis Lombok di Nusa Tenggara, keunikan budaya Kalimantan, hingga keindahan bawah laut Sulawesi. Setiap etape perjalanan akan menyajikan pengalaman unik yang berbeda, mulai dari mengagumi arsitektur tradisional yang khas di tiap daerah, mencicipi aneka kuliner lokal yang menggugah selera, hingga menyaksikan pertunjukan seni dan tradisi setempat yang memukau. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dirancang sebagai wadah efektif untuk mempererat silaturahmi dan hubungan antar sesama anggota komunitas melalui agenda community gathering yang telah terencana di setiap daerah yang disinggahi.

Perjalanan epik NTBN 2026 akan secara resmi dimulai dari kawasan Toba Samosir, Sumatera Utara. Wilayah ini dipilih sebagai titik awal karena menawarkan panorama alam yang menakjubkan, terutama keindahan kaldera Danau Toba yang mendunia. Dipadukan dengan kekayaan budaya Suku Batak yang masih lestari, Danau Toba akan menjadi pembuka yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi seluruh peserta. Melalui MAXI Tour Boemi Nusantara, Yamaha ingin menegaskan kembali filosofi perjalanan yang diusungnya. Perjalanan bukan hanya tentang mencapai titik akhir, tetapi lebih esensial lagi, tentang menikmati setiap cerita yang terbentang di sepanjang jalan, membangun koneksi yang mendalam dengan sesama penjelajah, serta merayakan kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar MAXI Yamaha. Dengan semangat yang membara ini, MAXI Yamaha terus memperkuat posisinya, tidak hanya sebagai penyedia kendaraan berkualitas, tetapi juga sebagai elemen integral dari gaya hidup dan identitas para penggunanya di seluruh Indonesia.

Dalam era di mana tren kendaraan bekas berubah dan konsumen semakin kritis serta mengandalkan riset online, event seperti NTBN 2026 menjadi semakin penting untuk membangun loyalitas merek dan memperkuat komunitas.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonatan Christie “penasaran” taklukkan Indonesia Open 2026Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengaku “penasaran” untuk bisa menaklukkan Polytron Indonesia Open 2026 yang menjadi salah satu target ...

Read more »

Polytron Indonesia Open 2026: Harga Tiket Terjangkau Mulai Rp40.000, Penjualan Dimulai 5 MeiPanitia pelaksana Polytron Indonesia Open 2026 mengumumkan harga tiket yang terjangkau, mulai dari Rp40.000, dengan penjualan resmi dimulai 5 Mei. Turnamen BWF World Tour Super 1000 ini akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno pada 2-7 Juni 2026, dengan berbagai pilihan harga tiket dan paket terusan untuk mengakomodasi penggemar bulu tangkis.

Read more »

LANY: Soft World Tour Mampir ke Jakarta Tanggal 29 dan 30 Oktober 2026, Segini Harga TiketnyaLANY kembali ke Jakarta dengan soft world tour pada 29 dan 30 Oktober 2026 di Indonesia Arena, Senayan. Penjualan tiket dibuka mulai Senin, 13 April 2026.

Read more »

Bank Indonesia Sebut Ekonomi Indonesia Dipandang Positif Investor Global, Apa Buktinya?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pesona Danau Toba dan Samosir Jadi Pembuka Etape Perdana MAXI Tour Boemi Nusantara 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia 16 April 2026Prediksi Indonesia U-17 vs Malaysia, Skor Indonesia U-17 vs Malaysia, Jadwal Indonesia U-17 vs Malaysia, Siaran langsung Indonesia U-17 vs Malaysia, Head to head Indonesia U-17 vs Malaysia, Live streaming Indonesia U-17 vs Malaysia

Read more »