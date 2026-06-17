Bek timnas Prancis Maxence Lacroix menjanjikan traktiran pizza bagi warga kampung halamannya di Ajat selama Piala Dunia 2026 sebagai dukungan bagi acara nonton bareng di aula desa. Wali kota Ajat mengonfirmasi ide tersebut came dari pemain itu sendiri. Meskipun tidak dijadwalkan debut in laga perdana melawan Senegal, Prancis memulai kemenangan 3-1 dengan dua gol Mbappe dan satu gol Barcola.

Bek bek timnas Prancis, Maxence Lacroix , kini menjadi sorotan utama menjelang debutnya yang dijadwalkan dalam Piala Dunia 2026 . Dilansir dari Le Equipe, pemain yang membela klub Crystal Palace tersebut mengumumkan sebuah inisiatif istimewa kepada warga kampung halamannya di Ajat , sebuah komune kecil dengan populasi sekitar 300 jiwa.

Ia berjanji akan menyediakan traktiran pizza untuk semua warga yang akan berkumpul nonton bareng di aula desa setempat selama putsarna Piala Dunia 2026. Inisiatif tersebut muncul ketika Maxence mendengar bahwa warga Ajat berencana mengadakan acara nonton bareng untuk mendukung timnas Prancis. Ia langsung menawarkan bantuan dengan menyatakan keinginannya untuk menjadikan momen sepakbola globalkerap ini lebih bermakna bagi komunitasnya sendiri. Wali kota Ajat, Didier Clerjoux, mengonfirmasi bahwa ide tersebut benar-benar datang secara mandiri dari sang pemain.

"Maxence menawarkan untuk menyediakan pizza di setiap malam pertandingan setelah ibunya memberi tahu rencana kami memasang layar besar," ujar Clerjoux seperti dilaporkan Le Equipe. Acara nonton bareng diharapkan bisa menghidupkan semangat warga Ajat yang ingin menyaksikan pertandingan perdana timnas Prancis melawan Senegal. Wali kota memperkirakan sekitar 100 warga akan hadir di aula desa untuk menyaksikan laga tersebut.

Meski demikian, peluang Maxence Lacroix untuk langsung turut merayakan bersama warga setempat pada malam itu menjadi tidak pasti karena pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, belum memutuskan untuk memainkannya dalam laga pembukaan melawan Senegal. Namun, Prancis sendiri berhasil memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dengan dua gol coming dari Kylian Mbappe dan satu gol lagi dari Bradley Barcola.

Sebagai pemain yang memiliki ikatan kuat dengan kampung halamannya, langkah Maxence Lacroix memperlihatkan bagaimana kesuksesan di level internasional bisa dijadikan sarana untuk memberikan kontribusi positif pada komunitas asal. Traktiran pizza, meski sederhana, menjadi simbol kepeduliannya terhadap warga Ajat yang ingin merayakan setiap gol timnas bersama. Di luar lapangan, inisiatif seperti ini juga memperkuat relayasi antara atlet kelas dunia dan masyarakat di daerah terpencil, menunjukkan bahwa sepakbola mampu menjadi介质 untuk kebersamaan dan生地nal pride.

Sementara ekspektasi surrounding debutnya di Piala Dunia tampak tinggi, Maxence tetap fokus pada timnas. Karena tundukkan pada keputusan teknis pelatih, pihaknya hanya dapat berharap kesempatan untuk berkontribusi di ajang tersebut, baik di dalam lapangan maupun di luar. Interaksi hangat dengan warga Ajat, walaupun melalui act of giving pizza, juga memperkaitkan narasi personalnya dalam cerita kolektif timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

Keberhasilan Prancis mengantongi poin penuh di laga pertama tentu menjadi awal yang baik sebelum mereka berusaha melaju lebih jauh dalam turnamen. Maxence Lacroix, baik sebagai pemain atau sebagai putra daerah, jelas memiliki motivation tambahan untuk melihat tim asal Prancis meraih prestasi optimal, apalagi bagi warga Ajat, setiap pertandingan kini memiliki makna lebih karena dia turut merayakannya dengan cara sederhana namun bermakna tersebut





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