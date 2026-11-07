Max Eberl Bela Perpanjangan Kontrak Harry Kane di Bayern hingga 2029

Direktur olahraga Bayern Munich Max Eberl menanggapi kritik Dietmar Hamann soal perpanjangan kontrak Harry Kane hingga musim panas 2029 yang dinilai sebagai sinyal positif.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menanggapi keraguan mantan pemain FCB, Dietmar Hamann, terkait perpanjangan kontrak penyerang Harry Kane. Eberl menyampaikan tanggapannya di sela-sela pertandingan Bundesliga antara Bayern, yang berada di puncak klasemen, dan Mainz 05 pada Sabtu sore.

Pernyataan itu muncul setelah Bayern mengumumkan perpanjangan kontrak Kane pada Kamis. Kontrak sang penyerang yang sebelumnya akan segera berakhir kini diperpanjang hingga musim panas 2029, dan keputusan tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan pengamat sepak bola Jerman.

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Perpanjangan Kontrak Harry Kane hingga Musim Panas 2029

Bayern Munich secara resmi memperpanjang kontrak Harry Kane hingga musim panas 2029, sehingga sang penyerang tetap bertahan di Allianz Arena dalam beberapa musim ke depan. Perpanjangan ini diumumkan ketika kontraknya dijadwalkan segera berakhir.

Max Eberl menilai bahwa keberadaan pemain terbaik dunia yang tampil luar biasa di puncak kariernya merupakan sinyal kuat bagi seluruh Bundesliga. Menurutnya, kehadiran Kane memberikan nilai lebih bagi liga, bukan hanya bagi Bayern sebagai klub.

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Perbedaan Pandangan Dietmar Hamann dan Max Eberl

Dietmar Hamann secara kritis menyoroti usia Harry Kane yang tidak lagi muda dalam mengomentari keputusan Bayern tersebut. Hamann menyampaikan pandangannya dalam acara bertajuk 'Triple - Der Hagedorn Fußballtalk', dengan menilai perpanjangan kontrak itu mengandung risiko yang tidak kecil.

Hamann juga berpendapat bahwa Bayern hampir tidak memiliki pilihan lain selain memperpanjang kontrak Kane, dengan alasan tidak ada klub dari Inggris yang disebutnya benar-benar berminat. Max Eberl menolak pandangan tersebut dan menyebut sebagian kritik sebagai bentuk merusak suasana di Jerman, meski ia tidak menyebut detail tambahan di luar pernyataan itu.

Eberl mengakui bahwa Kane akan berusia hampir 36 tahun ketika kontraknya berakhir. Namun, ia menegaskan bahwa Kane hampir tidak pernah mengalami cedera sejak bergabung dengan Bayern, sehingga ia berharap catatan tersebut dapat terus berlanjut.

Dampak Finansial dan Langkah Bayern Selanjutnya

Bayern harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mempertahankan Kane, namun Max Eberl menilai klub cukup kuat untuk menanggungnya. Ia memandang keputusan tersebut sebagai tanda baik bagi masa depan klub.

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Harry Kane bermain sebagai penyerang Bayern sejak musim panas 2023. Ia didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer hampir 100 juta euro, dan hingga kini telah mencetak 156 gol dalam 162 penampilan untuk FCB. Kapten tim nasional Inggris itu juga menyumbang 42 assist selama membela klub tersebut.