Max Dowman yang berusia 16 tahun dan 73 hari mencatat namanya dalam sejarah sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Premier League dan Arsenal meraih gelar juara Premier League musim ini menandai akhir dari penantian panjang

Wonderkid Arsenal ini resmi menjadi pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara Premier League setelah timnya sukses menjadi kampiun musim ini. Selain itu, Mikel Arteta membuat sejarah sebagai manajer pertama yang sebelumnya merupakan pemain di Premier League dan berhasil meraih trofi sebagai pelatih kepala. Musim 2025/2026 menjadi momen yang tepat bagi kemunculan bintang baru Arsenal. Musim lalu, The Gunners berhasil mempertahankan peluang mereka untuk meraih gelar juara Premier League setelah mengalahkan Burnley dengan skor tipis 1-0 di Emirates Stadium.

Pada masa injury time atau pada menit ke-90+7, giliran Max Dowman mencatat nama di papan skor sekaligus mengukir sejarah sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Premier League .

Tim Meriam London berhak atas trofi juara Premier League 2025/2026 setelah Manchester City gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Bournemouth di Vitality Stadium pada laga pekan ke-37 Premier League, Selasa (20/05/2026) dini hari WIB. Keberhasilan Arsenal meraih gelar juara Premier League musim ini menandai akhir dari penantian panjang selama 22 tahun tanpa trofi liga. Terakhir kali The Gunners merasakan manisnya juara adalah pada musim 2003/2004..





