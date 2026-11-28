Musikus Mawih rilis single Monopoli bercerita tentang keserakahan manusia. Rilis ini menjadi pengantar album perdana Ramadhan Fajar Anggoro yang dijadwalkan awal tahun depan.

Musikus berstatus solo asal Tangerang Selatan, Mawih, secara resmi merilis single terbarunya yang berjudul Monopoli pada 27 November 2026. Langkah strategis ini menandai kesinambungan perjalanan kariernya di industri musik Tanah Air setelah debut single perdana pada Desember 2023. Single terbaru tersebut ditulis langsung oleh Mawih yang memiliki nama asli Ramadhan Fajar Anggoro, dan berfungsi sebagai landasan konseptual menuju album perdana yang dijadwalkan rilis pada awal tahun depan.

Konsep Lirik tentang Keserakahan dan Kurang Syukur

Single Monopoli secara eksplisit mengangkat tema filosofis mengenai sifat keserakahan dan minimnya rasa syukur dalam diri manusia. Ramadhan Fajar Anggoro mengungkapkan bahwa inspirasi penulisan lirik lahir dari pengamatan terhadap perilaku banyak orang yang cenderung egois. Ia menyoroti fenomena di mana individu sering kali hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan dampaknya terhadap makhluk hidup lain maupun sesama manusia. Pesan sosial ini menjadi inti dari narasi yang ingin disampaikan melalui alunan musik dan lirik lagu tersebut.

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Status Single sebagai Candradimuka Album Depan

Rilis Monopoli tidak hanya berdiri sebagai karya musik independen, tetapi juga berfungsi sebagai candradimuka atau tanda awal bagi album perdana Mawih. Single ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan nuansa musik yang akan dihadirkan dalam proyek album mendatang. Dengan demikian, pendengar dapat membayangkan estetika sonic dan kedalaman lirik yang akan menjadi ciri khas dari rekaman penuh pertama artis asal Tangerang Selatan tersebut.

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Proyek Solo Ramadhan Fajar Anggoro

Proyek musik Mawih merupakan inisiatif solo yang dikelola sepenuhnya oleh Ramadhan Fajar Anggoro. Meskipun berstatus sebagai proyek solo, karier Mawih telah menunjukkan konsistensi sejak perilisan single pertamanya pada Desember 2023. Kehadiran Monopoli menjadi bukti bahwa Mawih terus mengembangkan identitas artistiknya dengan matang. Penggemar dapat menantikan perkembangan lebih lanjut dari musisi yang berkomitmen untuk menghadirkan karya bermakna di tengah industri musik yang padat.