Mawar de Jongh Raih Gelar Sarjana Komunikasi di UPH: Inspirasi Keseimbangan Karier dan Edukasi

Mawar de Jongh resmi diwisuda dari Universitas Pelita Harapan melalui program Pendidikan Jarak Jauh, membuktikan bahwa kesibukan dunia hiburan bukan penghalang untuk meraih pendidikan tinggi.

Momen haru dan membanggakan menyelimuti prosesi wisuda Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026. Acara yang digelar di Auditorium Grand Chapel, Kampus Utama UPH Lippo Village, Karawaci, Tangerang ini menjadi saksi bisu kelulusan 4.469 mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian publik adalah aktris muda berbakat, Mawar de Jongh, yang kini resmi menyandang gelar sarjana. Keberhasilan Mawar dalam menyelesaikan studinya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang berjuang menyeimbangkan antara tuntutan profesional yang tinggi dengan ambisi akademik yang kuat. Keputusan Mawar untuk mengambil program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) terbukti menjadi strategi yang sangat tepat.

Sebagai seorang figur publik dengan jadwal syuting dan berbagai kegiatan promosi yang sangat padat, fleksibilitas waktu adalah kunci utama keberhasilannya. Mawar mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran yang dinamis di UPH memungkinkannya untuk tetap aktif berkarya di industri hiburan tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan yang diterima. Baginya, Ilmu Komunikasi bukan sekadar teori yang dipelajari di dalam kelas, melainkan ilmu yang sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola citra publik serta berkomunikasi dengan penggemar maupun rekan kerja secara efektif.

Ia merasa bahwa selama menempuh studi, ia tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga mengalami pertumbuhan secara personal dan spiritual yang sangat signifikan. Dalam keterangannya pada Sabtu 9 Mei 2026, Mawar memberikan pesan penyemangat bagi rekan-rekan sesama artis atau siapa pun yang sedang berjuang menempuh pendidikan di tengah kesibukan kerja yang luar biasa. Ia menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan keyakinan bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil.

Mawar berharap ilmu yang didapatkannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas melalui karya-karyanya di masa depan. Semangat pantang menyerah ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari seberapa sukses seseorang dalam karier profesionalnya saat ini. Selain kabar bahagia dari Mawar de Jongh, jagat hiburan tanah air dan internasional juga diramaikan oleh berbagai berita beragam yang memicu diskusi hangat.

Dunia medis kini kedatangan tenaga baru dari keluarga Ferdy Sambo, di mana putri sulungnya, Trisha Eungelica Ardyadana Sambo, resmi meraih gelar dokter. Di sisi lain, industri musik terus berkembang dengan rilisnya mini album terbaru dari Kris Dayanti berjudul 'Love, Kris Dayanti' pada 8 Mei 2026, yang mengusung tema perjalanan cinta yang jujur dan matang.

Penyanyi Tri Suaka juga tidak ketinggalan dengan meluncurkan album fisik pertamanya melalui proyek kolaborasi 'CDigital Tri Suaka - Nabila & Friends' setelah tujuh tahun berkarya di industri musik. Namun, tidak semua kabar membawa keceriaan bagi publik. Perhatian warganet sempat teralihkan pada kasus dugaan penganiayaan asisten rumah tangga yang melibatkan sosok bernama Rien Wartia Trigina atau Erin, di mana netizen menyoroti penggunaan nama belakang 'Taulany' di akun media sosialnya.

Selain itu, kasus hukum yang melibatkan pengurus pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, yakni Kiai Ashari, terkait dugaan pelecehan seksual juga terus bergulir dengan munculnya fakta-fakta baru yang mengejutkan. Sementara itu, Ammar Zoni dilaporkan telah dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security di Nusakambangan setelah sebelumnya menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Jakarta.

Beralih ke ranah digital dan gaya hidup, terjadi fenomena penurunan jumlah pengikut Instagram secara massal yang dialami oleh sejumlah selebritas besar dunia hingga artis Indonesia, termasuk Raffi Ahmad dan grup K-pop BLACKPINK. Di Korea Selatan, aktor Kim Woo Bin membagikan rahasia hidup sehatnya pasca menikah dengan Shin Min Ah, menekankan pentingnya sarapan pagi dan pola hidup teratur.

Dalam dunia teknologi, diskusi mengenai gadget masa depan seperti hologram kembali mencuat, meskipun beberapa analisis menyebut tren ini mulai terasa membosankan bagi sebagian orang. Di bidang olahraga, Manchester United U21 berhasil mengamankan tempat di final play-off Liga Primer 2 setelah meraih kemenangan dramatis atas Manchester City. Terakhir, terdapat peringatan kesehatan mengenai penyalahgunaan aprikot segar atau produk yang mengandung pengawet yang dapat memicu alergi serta gangguan pencernaan serius jika dikonsumsi tidak dengan benar





