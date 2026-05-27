Maurizio Sarri mengakhiri kontraknya sebagai pelatih Lazio

Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala di klub tersebut, setelah kontraknya berakhir pada 27 Mei 2026.
Pelatih Lazio , Maurizio Sarri mengaku sangat senang dengan mentalitas anak asuhnya usai singkirkan AC Milan dari ajang Coppa Italia , Jumat (4/12) dinihari WIB. Maurizio Sarri resmi mengakhiri kontraknya sebagai pelatih kepala di klub Lazio pada Rabu, 27 Mei 2026.
Keputusan ini diambil setelah Lazio finis di posisi kesembilan Serie A dan gagal menjuarai Coppa Italia. S.S. Lazio mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak pelatih Maurizio Sarri beserta staf kepelatihannya. Klub ibu kota Italia itu juga memberikan penghormatan kepada Sarri melalui unggahan video di media sosial X dengan pesan singkat, ‘Terima kasih untuk segalanya, Komandan.
’ Pelatih berusia 67 tahun tersebut baru kembali menangani Lazio pada musim panas tahun lalu untuk periode keduanya bersama klub. Sebelumnya, Sarri sempat melatih Lazio selama tiga musim sejak 2021 hingga 2024 dan sempat membawa Biancocelesti tampil impresif di Serie A. Pencapaian terbaik Sarri bersama Lazio terjadi pada musim 2022/2023 ketika berhasil membawa klub finis sebagai runner-up Serie A, prestasi terbaik mereka sejak menjuarai Liga Italia musim 1999/2000. Meski demikian, perjalanan Sarri bersama Lazio juga sempat diwarnai periode sulit.
Pada 2024, ia mengundurkan diri setelah tim menelan lima kekalahan dalam enam pertandingan di semua kompetisi. Media Italia melaporkan Sarri berpeluang melanjutkan kariernya bersama Atalanta yang saat ini masih ditangani Raffaele Palladino
Maurizio Sarri Lazio AC Milan Coppa Italia Serie A Runner-Up Serie A Perjalanan Sarri Bersama Lazio Peringkat Sarri Bersama Lazio Peringkat Lazio Peringkat Serie A Peringkat Biancocelesti Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A Peringkat Serie A
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Resmi, Bojan Hodak Tinggalkan Kursi Pelatih Persib BandungPersib umumkan pergantian pelatih, Bojan Hodak resmi tinggalkan kursi pelatih yang didudukinya selama tiga musim terakhir.
Read more »
Maurizio Sarri Resmi Tinggalkan Lazio, Siap Memulai Era Baru di AtalantaMaurizio Sarri resmi berpisah dengan Lazio dan segera menangani Atalanta usai kontraknya diakhiri lewat kesepakatan bersama.
Read more »
Maurizio Sarri resmi tinggalkan kursi pelatih LazioMaurizio Sarri resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Lazio setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama hanya satu musim setelah pelatih ...
Read more »
Maurizio Sarri Resmi Tinggalkan Kursi Pelatih Lazio Setelah Musim MengecewakanMaurizio Sarri resmi mengakhiri masa baktinya sebagai pelatih Lazio setelah kesepakatan bersama, menyusul performa tim yang kurang memuaskan sepanjang musim 2025/26.
Read more »