Mauricio Soroti Efektivitas Persija Setelah Ditahan Imbang PSIM

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyoroti kurangnya efektivitas timnya dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta yang berakhir imbang 1-1. Ia menilai Persija gagal memanfaatkan dominasi permainan menjadi kemenangan.

Pelatih Persija Jakarta , Mauricio Souza , mengungkapkan kekecewaan mendalam atas hasil imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta dalam pertandingan yang digelar di Gianyar pada Rabu, 22 April 2026.

Meskipun timnya mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang, Persija gagal mengonversi dominasi tersebut menjadi kemenangan. Mauricio menyoroti efektivitas sebagai masalah utama yang menghantui timnya, di mana PSIM mampu memanfaatkan peluang terbatas untuk mencetak gol, sementara Persija justru menyia-nyiakan banyak kesempatan emas, termasuk satu penalti yang gagal dieksekusi dengan baik. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah tentang mencetak gol, dan dominasi tanpa penyelesaian akhir yang membuahkan hasil adalah sia-sia.

Analisis Mauricio terhadap pertandingan menunjukkan bahwa gol cepat PSIM di awal laga berawal dari kesalahan di lini tengah yang dimanfaatkan dengan baik melalui serangan balik cepat. Kondisi ini memaksa Persija untuk bekerja lebih keras mengejar ketertinggalan. Namun, Mauricio mengapresiasi respons positif dari para pemainnya yang berhasil menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Allano Lima di babak pertama. Ia juga memuji performa lini pertahanan Persija yang tampil cukup solid setelah kebobolan, mampu meredam serangan-serangan PSIM dan menjaga agar gawang tidak kembali kebobolan.

Di babak kedua, Persija terus berupaya menekan dan menciptakan peluang melalui sejumlah pemain kunci seperti Gustavo Almeida, Jean Mota, dan Bruno Tubarão, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Meskipun demikian, Mauricio tetap menekankan pentingnya menjaga semangat juang dan terus berjuang hingga peluit akhir dibunyikan. Mauricio menegaskan bahwa hasil pertandingan adalah tanggung jawab bersama seluruh tim, baik saat meraih kemenangan maupun mengalami kegagalan.

Ia menekankan perlunya peningkatan ketajaman lini depan dalam laga-laga berikutnya agar mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mengubah dominasi permainan menjadi kemenangan. Pelatih asal Brasil ini juga mengingatkan para pemain untuk terus belajar dari kesalahan dan meningkatkan performa secara individu maupun kolektif.

Selain itu, Mauricio juga menyinggung mengenai beberapa artikel terpopuler di VIVA Bola pada Rabu, 21 April 2026, termasuk isu pemain naturalisasi yang jarang dipanggil ke Timnas Indonesia, pernyataan Erick Thohir mengenai rasisme di sepak bola, dan penilaian Paul Pogba terhadap kualitas Bruno Fernandes. Ia berharap, fokus tim Persija tetap pada peningkatan performa dan meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh bek Persija, Fajar Fathurrahman, yang menyayangkan hasil imbang tersebut meskipun timnya tampil dominan.

Ia berharap, tim dapat segera memperbaiki kekurangan dan meraih kemenangan di laga berikutnya.





