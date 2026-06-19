Mauricio Pochettino: Timnas Amerika Serikat Tampil Gemilang di Piala Dunia 2026

Mauricio Pochettino mengungkapkan kepuasannya atas performa Timnas Amerika Serikat yang tampil gemilang dengan dua kemenangan beruntun di Piala Dunia 2026. Pochettino menilai timnya tampil sangat baik, khususnya pada babak pertama.

Mauricio Pochettino mengungkapkan kepuasannya atas performa Timnas Amerika Serikat yang tampil gemilang dengan dua kemenangan beruntun di Piala Dunia 2026 , memastikan langkah ke babak 32 besar.

Pochettino menilai timnya tampil sangat baik, khususnya pada babak pertama. Ia merasa Amerika Serikat berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Ini adalah kemenangan beruntun kedua bagi The Yanks. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Paraguay.

Hasil positif ini membawa Amerika Serikat memuncaki klasemen Grup D. Mauricio Pochettino, pelatih berkebangsaan Argentina, tidak bisa menyembunyikan rasa suka citanya atas pencapaian timnya. Ia merasa senang karena Amerika Serikat berhasil melewati dua pertandingan awal dengan mulus. Saya pikir ini adalah pertandingan hebat, babak pertama yang sangat bagus. Saya pikir kami mendominasi pertandingan, ungkap Pochettino, seperti dikutip dari laman resmi.

Dominasi yang ditunjukkan di lapangan menjadi bukti kesiapan tim untuk bersaing di turnamen besar. Amerika Serikat memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil yang impresif. Pada laga pertama, mereka berhasil menaklukkan Paraguay dengan skor telak 4-1. Momentum positif ini berlanjut pada pertandingan kedua, di mana The Yanks sukses mengalahkan Australia 2-0.

Dua kemenangan beruntun ini menjadi modal berharga bagi tim. Pochettino mengakui bahwa ia sempat memprediksi tantangan berat di grup ini. Namun, timnya berhasil membuktikan kualitasnya dengan meraih kemenangan berturut-turut. Ketika pengundian dilakukan pada Desember, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sulit.

Saya turut senang untuk suporter, jelas Pochettino. Kemenangan beruntun ini terasa spesial bagi Pochettino dan seluruh tim. Meskipun ada tantangan, Amerika Serikat mampu mengatasinya dengan baik. Pochettino juga menyinggung tentang pentingnya kerja sama tim.

Itu mustahil bagi Christian (Pulisic) untuk bermain tapi jika kami ingin memenangkan kompetisi, kami membutuhkan seluruh tim, pungkasnya. Berkat dua kemenangan ini, Amerika Serikat kini memuncaki klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2026. Dengan enam poin dari dua pertandingan, mereka telah memastikan diri melangkah ke babak 32 besar. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Timnas Turki pada pertandingan terakhir Grup D. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 26 Juni, pukul 09.00 WIB





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Mauricio Pochettino Timnas Amerika Serikat Piala Dunia 2026 Kemenangan Beruntun Klasemen Grup D

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