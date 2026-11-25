Pelatih Mauricio Pochettino menegaskan Manchester United memiliki mentalitas kuat meski tertahan di peringkat 19 Premier League. Tim siap hadapi Sporting CP di Liga Champions.

Pelatih Mauricio Pochettino secara tegas menolak label tim rapuh bagi Manchester United setelah timnya menelan kekalahan besar 0-4 dari Liverpool di Stadion Anfield, Minggu, 22 November 2026. Kehilangan poin tersebut menandai debut resmi Pochettino sebagai manajer utama Setan Merah, menggantikan Michael Carrick yang sebelumnya menjadikannya pelatih interim. Dalam situasi penuh tekanan ini, Pochettino bersama kapten Harry Maguire berusaha mempertahankan kepercayaan bahwa skuadnya masih memiliki dasar mentalitas yang kokoh meskipun berada di titik terendah klasemen.

Pernyataan Resmi Pochettino Soal Ketahanan Tim

Mauricio Pochettino langsung menanggapi kritik media dengan pernyataan yang sangat jelas bahwa Manchester United bukanlah tim yang mudah patah mental. Ia menekankan bahwa karakter juara dan pola pikir yang kuat masih melekat pada para pemain, meskipun hasil akhir laga melawan Liverpool tidak sesuai harapan. Pochettino menyatakan bahwa anggapan kelemahan internal adalah pandangan yang salah dan tidak mencerminkan realitas yang ada di dalam kostum tim.

Also read Pochettino Dibebani Misi Selamatkan Manchester United tapi Manajemen Kasih Anggaran Terbatas

Sang manajer asal Argentina itu menjelaskan bahwa periode sulit memang merupakan bagian dari siklus sepak bola, namun hal itu bukan indikator bahwa tim tersebut hancur secara psikologis. Sebaliknya, Pochettino melihat adanya fondasi yang solid di mana para pemain masih memiliki semangat juang tinggi untuk bangkit dari keterpurukan. Ia bersikeras bahwa identitas klub yang kuat harus terus dijaga agar tidak terkikis oleh serangkaian hasil pertandingan yang buruk.

Posisi Klasemen dan Tantangan ke Depan

Kini, Manchester United tercatat berada di posisi ke-19 klasemen Liga Inggris, sebuah posisi yang sangat jauh dari ekspektasi klub bersejarah ini. Angka tersebut menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu segera diatasi oleh tim teknik yang baru. Tekanan untuk segera meraih poin sangat mendesak, mengingat jarak dengan zona aman relegasi atau setidaknya zona Eropa masih cukup lebar.

Advertisement

Sebagai respons atas posisi yang memprihatinkan tersebut, fokus utama Mauricio Pochettino kini beralih ke kompetisi lain yang masih memungkinkan klub meraih prestasi. Manchester United dijadwalkan menghadapi Sporting CP dalam pertandingan matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan krusial ini akan berlangsung di Estadio Jose Alvalade pada Kamis dini hari, 26 November 2026, waktu Indonesia Barat.

Ekspektasi Karakter Baru dan Rekaman Masa Lalu

Pochettino berharap dapat melihat perubahan sikap dan performa yang lebih agresif serta berdaya saing tinggi saat berhadapan dengan Sporting CP. Ia berharap para pemain dapat menunjukkan karakter berbeda yang belum terlihat dalam penampilan mereka melawan Liverpool di Premier League. Harapan ini didasarkan pada keyakinan bahwa potensi besar masih tersimpan dalam skuad yang dipandu oleh Harry Maguire di lini pertahanan.

Mengenai masa lalu, Pochettino secara khusus merujuk pada pencapaian musim lalu ketika Manchester United sukses finis di posisi ketiga. Prestasi tersebut menjadi alasan utama klub ini lolos ke babak grup Liga Champions musim ini. Pochettino menegaskan bahwa pencapaian musim lalu membuktikan kemampuan tim untuk bersaing di level tertinggi, sehingga tidak adil jika pencapaian itu diabaikan hanya karena performa buruk di awal musim 2026/2027.

Proses Identifikasi Masalah dan Solusi

Meski menolak label rapuh, Pochettino mengakui dengan jujur bahwa masih banyak aspek permainan yang perlu dibenahi secara fundamental. Ia menyadari bahwa berada di posisi bawah klasemen adalah konsekuensi logis dari berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan. Tim manajemen dan pelatih kini mulai melakukan identifikasi menyeluruh untuk menemukan akar penyebab kegagalan hasil pertandingan yang berulang.

Advertisement

Komitmen untuk memperbaiki situasi ini sudah dimulai sejak sesi latihan pertama di bawah komando baru. Pochettino yakin bahwa dengan proses perbaikan yang sistematis, tim dapat kembali ke lintasan yang benar. Fokus saat ini adalah pada pembangunan kembali kepercayaan diri para pemain melalui pendekatan yang tepat dan strategi permainan yang lebih efektif.

Kompetisi Eropa akan menjadi panggung penting untuk membuktikan ketangguhan tim di mata publik. Dengan dukungan stadion sendiri pada pertandingan kandang berikutnya, Manchester United berharap dapat membalikkan keadaan. Setiap poin yang dipetik dari sisa pertandingan akan menjadi langkah vital untuk menyelamatkan musim yang kini sedang terancam.