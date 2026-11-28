Mauricio Pochettino merasa bangga atas peningkatan intensitas Manchester United meski hasil akhir masih belum memuaskan, dengan fokus pada pembangunan jangka panjang.

Manajer baru Manchester United, Mauricio Pochettino, menyatakan rasa puasnya terhadap kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Setan Merah dalam pekan pertamanya memegang kendali penuh. Setelah resmi mengambil alih tugas dari Michael Carrick, pelatih asal Argentina ini menilai bahwa perubahan taktis mulai terlihat jelas meskipun baru berjalannya beberapa hari. Ia melihat adanya peningkatan signifikan dalam intensitas permainan dan organisasi tim yang sebelumnya menjadi isu krusial.

Progress Cepat di Tengah Tekanan Liga Champions

Manchester United mengalami transformasi permainan yang terlihat nyata dalam laga babak grup Liga Champions melawan Sporting CP pada Kamis, 26 November 2026. Pochettino menginstruksikan para pemainnya untuk bermain lebih agresif dan mempertahankan intensitas tinggi sepanjang laga, sebuah strategi yang berhasil membawa mereka meraih hasil imbang 2-2 dari tuan rumah. Hasil ini menjadi tonggak penting bagi sang manajer baru dalam membangun fondasi mental permainan yang lebih kokoh setelah kekalahan telak 4-0 melawan Liverpool di laga perdana.

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Visi Jangka Panjang Melampaui Hasil Instan

Pochettino menekankan bahwa proses adaptasi taktik membutuhkan waktu dan tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam waktu semalam. Dalam konferensi persnya, ia menjelaskan bahwa meskipun hari itu adalah momen untuk meraih kemenangan langsung, fokus utamanya adalah membangun sistem permainan yang berkelanjutan. Ia mengakui bahwa tiga hari atau dua pekan adalah waktu yang sangat singkat untuk menggembleng ratusan prinsip permainan yang ingin ia tanamkan kepada setiap pemain di lini pertahanan hingga serangan.

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Sikap Tegas dan Harapan untuk Musim Depan

Manajer Setan Merah ini menegaskan bahwa dirinya belum sepenuhnya puas dengan penampilan tim saat ini, namun ia yakin potensi para pemain jauh lebih besar dari yang ditunjukkan di lapangan. Pochettino meminta kesabaran dari para pendukung dan manajemen agar ia dapat menyelesaikan proses pembenahan struktur permainan sebelum musim 2026/2027 berakhir. Ia meyakini bahwa pemahaman kolektif terhadap instruksinya akan semakin matang seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya sesi latihan bersama.

Antisipasi Kemenangan Pertama di Old Trafford

Setelah rangkaian laga intens di kompetisi Eropa, Manchester United kini kembali fokus pada kompetisi domestik dengan menjamu Brentford di Old Trafford pada malam itu. Pochettino menargetkan kemenangan pertama sebagai kepala pelatih resmi di kandang sendiri untuk membalikkan momentum awal musim yang kurang menguntungkan. Kesempatan ini menjadi momen krusial bagi skuad untuk membuktikan bahwa kemajuan yang terlihat di laga melawan Sporting CP bukanlah hal sementara, melainkan fondasi kuat untuk sisa musim.