Mauricio Pochettino Masuk Kandidat Kuat Pelatih Manchester United

Mauricio Pochettino disebut sebagai kandidat terkuat pengganti Michael Carrick di Manchester United setelah Carrick dikabarkan akan meninggalkan posisinya selama jeda internasional.

Pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Michael Carrick di kursi kepelatihan Manchester United. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih timnas Amerika Serikat itu terbuka untuk menjalani petualangan baru di Old Trafford.

Kabar ini muncul ketika Carrick dikabarkan semakin dekat dengan keputusan meninggalkan posisinya selama jeda internasional. Pengalaman Pochettino di Liga Premier Inggris, termasuk perjalanannya bersama Tottenham dan Chelsea, dinilai menjadi faktor paling menonjol yang mungkin mendorong manajemen Manchester United untuk memilihnya.

Also read Mauricio Pochettino Buka Peluang Latih Manchester United jika Michael Carrick Dipecat

Rekam Jejak Mauricio Pochettino Mengembangkan Pemain

Mauricio Pochettino dikenal memiliki rekam jejak istimewa dalam mengembangkan pemain dan memberi mereka peluang untuk mencapai level yang lebih tinggi. Hal ini terlihat pada nama-nama seperti Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli, dan Cole Palmer.

Pendekatan tersebut juga dirasakan langsung oleh para pemainnya. Dalam kariernya, Cole Palmer menilai pelatih asal Argentina itu memberinya ruang untuk bermain dengan gaya sendiri, sehingga ia merasa mampu mengekspresikan kemampuannya secara lebih besar.

Advertisement

Pandangan Para Mantan Pemain tentang Pochettino

Sejumlah mantan pemain memberikan kesaksian positif tentang sosok Mauricio Pochettino di ruang ganti. Cole Palmer, dalam pernyataan kepada lembaga penyiaran Inggris BBC pada Maret 2024, mengatakan bahwa Pochettino sering berbicara dengannya tentang berbagai hal, tidak hanya sepak bola, tetapi juga kehidupan.

Son Heung-min menyampaikan rasa terima kasihnya setelah Pochettino dipecat dari kursi kepelatihan Tottenham. Ia menyebut telah banyak belajar dari pelatih tersebut, bukan hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam kehidupan.

Dele Alli menggambarkan Pochettino memperlakukannya layaknya seorang ayah. Ia mengaku sangat beruntung bekerja dengan pelatih yang dinilainya luar biasa dan memiliki pengalaman besar. Sementara itu, Harry Kane pada tahun 2016 menyebut pelatih tersebut menciptakan suasana kekeluargaan dan persaudaraan antarpemain di Tottenham.

Tantangan Manchester United dan Peluang Bakat Muda

Manchester United dinilai menghadapi persoalan semangat tim dan kekompakan antarpemain pada tahun-tahun setelah kepergian Sir Alex Ferguson. Ralf Rangnick sebelumnya menyoroti persoalan tersebut setelah berakhirnya tugas sementaranya bersama klub, dengan menyebut kekecewaan terbesarnya adalah ketidakmampuan tim mengembangkan semangat kolektif.

Advertisement

Gary Neville juga beberapa kali menyinggung adanya kebocoran dari dalam ruang ganti, di saat tim membutuhkan pembangunan ulang hubungan antara pemain dan staf kepelatihan. Dalam konteks ini, perhatian Pochettino terhadap aspek pribadi dan keluarga pemain menjadi pembeda, karena perannya tidak terbatas pada pekerjaan teknis di lapangan.

Di Manchester United, Mauricio Pochettino berpotensi menemukan sejumlah talenta muda yang bisa berkembang. Nama-nama yang disebutkan antara lain Kobbie Mainoo, Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Carlos Baleba, dan Amad Diallo, dengan Kobbie Mainoo menjadi figur utama di antara mereka.

Di sisi lain, perjalanan Pochettino tidak selalu bersama klub yang sedang berada di periode terbaiknya. Ia pernah mengemban tanggung jawab dalam kondisi sulit dan berhasil membangun kembali tim yang menghadapi masalah teknis serta moral.

Ketika tiba di Tottenham, tim sedang berada dalam fase kacau setelah kepergian pelatih sebelumnya, Tim Sherwood. Sherwood sempat mengkritik para pemainnya setelah kekalahan telak empat gol tanpa balas dari Chelsea pada Maret 2014. Di Chelsea, Pochettino mengambil alih tugas setelah musim sulit yang diakhiri tim di peringkat kedua belas, dengan hanya satu kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir musim sebelumnya, serta skuad yang besar untuk dikelola.