Mauricio Pochettino Bentuk Staf Manchester United Termasuk Silvia Tuya Viñas

Pochettino resmi menangani Manchester United dengan empat staf baru. Silvia Tuya Viñas menjadi wanita pertama dalam sejarah klub yang bergabung di tim kepelatihan.

Manchester United melakukan langkah historis dalam menyusun struktur kepelatihan timnya dengan kedatangan Mauricio Pochettino sebagai manajer baru. Klub Liga Utama Inggris resmi mengumumkan bahwa Silvia Tuya Viñas akan bergabung sebagai bagian dari staf teknis tim. Ia akan menjadi perempuan pertama dalam sejarah Manchester United yang terbentang lebih dari satu abad untuk bekerja dalam staf kepelatihan tim.

Staf Kepelatihan Baru Mauricio Pochettino

Silvia Tuya Viñas akan mendampingi Pochettino bersama empat anggota staf kepelatihan lainnya yang pernah bekerja bersama tim nasional Amerika Serikat. Keempat anggota tersebut adalah asisten pelatih Jesús Pérez, Miguel D'Agostino, pelatih kiper Toni Jiménez, serta Sebastiano Pochettino. Sebastiano adalah putra dari pelatih asal Argentina tersebut dan menjabat sebagai spesialis dalam ilmu olahraga. Semua anggota staf ini telah bekerja bersama Mauricio Pochettino selama bertahun-tahun dan diperkirakan akan terus menjadi bagian integral dari tim pendukungnya di klub Inggris tersebut.

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Pemerintah Sepak Bola Amerika Serikat sebelumnya telah mengumumkan berakhirnya keterikatan Pochettino dan staf kepelatihannya dengan timnas. Keputusan ini diambil sebagai persiapan awal untuk kepindahan mereka ke klub Liga Utama Inggris tersebut. Para staf ini membawa serta pengalaman dan dinamika kerja yang telah terbukti selama mereka menangani tim nasional Amerika.

Profil Profesional Silvia Tuya Viñas

Silvia Tuya Viñas berusia 46 tahun dan menyandang gelar doktor dalam ilmu olahraga. Ia juga memiliki pengalaman akademis yang kuat di bidang tersebut, setelah pernah bekerja sebagai dosen di Institut Nasional Pendidikan Jasmani di Catalunya, serta di Universitas Barcelona. Latar belakang profesionalnya memadukan kerja akademis universitas dengan spesialisasi langsung dalam persiapan fisik para atlet sepak bola.

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Di level klub, perempuan Spanyol itu bekerja dalam bidang persiapan fisik untuk tim putri Levante. Tim tersebut berkompetisi di divisi utama liga sepak bola putri Spanyol yang dikenal dengan nama Liga F. Sebelumnya, ia juga pernah menangani kebutuhan persiapan fisik para pemain di kompetisi level pertama sepak bola putri Spanyol. Tuya bergabung dengan staf kepelatihan timnas Amerika Serikat pada Oktober 2024, selama masa Pochettino melatih timnas.

Kewajiban Pertama Mauricio Pochettino

Pelatih asal Argentina itu dijadwalkan memulai tugas resminya di Manchester United pada 18 November ini. Kewajiban pertamanya yang paling menantang adalah menghadapi Liverpool. Manchester United dijadwalkan bertandang ke Stadion Anfield pada 22 November untuk laga yang sangat dinanti.

Laga tersebut tidak akan mudah di awal perjalanannya di Liga Inggris karena menghadapi salah satu rival terberatnya. Ujian berat ini menjadi penentu awal kepercayaan para suporter dan manajemen terhadap gaya latihan serta taktik baru yang akan diterapkan oleh Mauricio Pochettino.

Alasan Perombakan Struktur Tim

Manchester United melakukan perubahan besar ini setelah memecat manajer sebelumnya, Michael Carrick. Pemecatan ini diambil akibat awal musim yang dianggap sangat bencana oleh manajemen klub. Selama periode tersebut, tim hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan sejak dimulainya Liga Primer Inggris.

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Kinerja buruk tersebut menyebabkan Manchester United merosot tajam ke peringkat ke-18 atau zona degradasi teratas. Tim mencatatkan koleksi poin sebanyak 8 saja di kompetisi domestik. Situasi yang menekan ini memaksa manajemen mengambil langkah radikal untuk mengubah nasib tim.

Status Liga Champions Manchester United

Di ajang Liga Champions Eropa, tim juga menempati peringkat ke-17 pada fase liga. Man United memiliki koleksi 6 poin dari dua kemenangan dan dua kekalahan. Hasil ini menempatkan mereka sangat jauh dari posisi yang aman untuk lanjut ke babak berikutnya.

Manchester United memulai perjalanan di kompetisi tersebut dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Sabah dari Azerbaijan. Namun, mereka kemudian kalah dari Atletico Madrid dengan skor 0-2 dan dari Como dengan skor 1-4. Tim berhasil merebut kemenangan penting 3-2 atas Roma pada laga keempat.

Manchester United unggul hanya dua poin atas peringkat ke-25, yang merupakan posisi aman terakhir untuk bertahan di kompetisi. Tim akan menghadapi Sporting Lisbon pada 25 November sebelum laga-laga penentu melawan Leipzig, Bayern Munich, dan Villarreal. Tugas Pochettino dalam memastikan kelolosan tim ke babak berikutnya menjadi sangat sulit mengingat kondisi saat ini.