Matteo Bertelle Performasi Hebat di Moto3 Prancis, Menahankan Posisi Ke-3

Pembalap Level UP - MTA, Matteo Bertelle, tampil sangat solid dalam mempertahankan posisi ketiga pada balapan Moto3 Prancis 2026. Bertelle sebenarnya mendapatkan hukuman long lap penalty dalam balapan di atas aspal basah Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu (10/5/2026). Selain itu, pembalap asal Italia itu memiliki ritme balapan yang sangat baik. Bertelle juga menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat pada balapan dengan 1 menit 52,688 detik yang ditorehkan pada lap 9. Alhasil, dia berhasil menjaga positie untuk meraih podium dari kejaran pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama. Bertelle lebih cepat 3,432 detik untuk finis di posisi ketiga, sementara Veda di posisi keempat. Bagi Bertelle, raihan tersebut menjadi pencapaian kedua kalinya mencapai podium Moto3 setelah balapan Moto3 Amerika tahun lalu yang juga finis ketiga. Itu adalah balapan yang sangat khusus: kondisi lintasannya sangat berbeda dibandingkan dengan hari-hari lainnya di akhir pekan itu. Tetapi tim memberikan saya motor yang hampir sempurna untuk kondisi tersebut.

