Matias Soule menjadi tokoh utama saat AS Roma mengalahkan Monza 4-0 di Serie A. Kemenangan ini membuat Roma menyusul posisi klasemen atas Liga Italia.

Matias Soule tampil gemilang dengan mencetak dua gol penting dalam pertandingan Serie A antara AS Roma melawan AC Monza pada Senin dini hari WIB. Kemenangan telak dengan skor 4-0 ini diraih di Stadion Olimpico, Roma, dalam rangka lanjutan pekan ke-13 musim Liga Italia 2026/2027. Pencapaian ini menjadi momen krusial bagi para pemain dan pelatih untuk memperkuat posisi klasemen di puncak kompetisi.

Mekanisme Serangan Roma yang Dominan

AS Roma langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan dengan formasi menyerang yang mengandalkan trio Donyell Malen, Matias Soule, dan Rodrigo Mora di lini depan. Ancaman pertama muncul di menit ke-4 ketika Malen mencoba melepaskan tembakan, namun bola melambung melewati mistar gawang. Lima menit berikutnya, Leonardo Balerdi juga mencoba menyudahi serangan via sundulan hasil operan Soule, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan gol.

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Keunggulan pertama akhirnya tercapai pada menit ke-12 lewat serangan balik yang cepat. Rodrigo Mora mengirimkan umpan tepat kepada Malen yang langsung menjebol gawang kiper Demba Thiam dengan tembakan ke pojok kiri. Meskipun kiper Monza sempat menyelamatkan upaya Wesley di menit ke-19, pertahanan Monza kembali jebol dua belas menit kemudian. Matias Soule memanfaatkan operan Malen di dalam kotak penalti dan menyisipkan bola ke gawang tanpa bisa diantisipasi Thiam.

Kedua gol Soule datang pada menit ke-36 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri atas. Skor 3-0 bertahan hingga akhir babak pertama, menunjukkan dominasi mutlak tuan rumah. Saat babak kedua dimulai, Roma terus menciptakan peluang dengan adanya penambahan variasi serangan dari Paulo Dybala dan Santiago Castro yang masuk sebagai pemain pengganti.

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Posisi Klasemen dan Reaksi Para Pemain

Donyell Malen dan Santiago Castro melengkapi daftar pencetak gol untuk AS Roma, memastikan kemenangan mutlak dengan skor 4-0. Gol penutup dicetak oleh Castro pada menit ke-90+1 setelah menuntaskan operan Daniele Ghilardi dengan tembakan kaki kanan ke pojok kanan gawang. Tambahan tiga poin ini membawa total koleksi AS Roma menjadi 33 poin dari 13 pertandingan yang dimainkan.

Kemenangan tersebut menempatkan AS Roma dalam posisi yang sangat kompetitif, yaitu terpaut dua angka dari Lazio yang saat ini berada di puncak klasemen. Selain itu, Roma juga unggul satu poin atas Inter Milan yang berada di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Sebaliknya, AC Monza masih tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan poin sebanyak 10 poin, menunjukkan adanya kesenjangan performa yang signifikan antara kedua tim.

Dampak Nyata bagi Persaingan Liga Italia

Hasil pertandingan ini memiliki dampak langsung terhadap dinamika persaingan di Serie A. AS Roma berhasil menjaga momentum positif dan memperketat persaingan di zona atas klasemen. Dengan tiga poin tambahan, risiko tertinggal jauh dari para pesaing utama seperti Lazio dan Inter Milan dapat diminimalisir secara efektif.

Kinerja individu Matias Soule yang mencatatkan dua gol menjadi kunci utama keberhasilan taktis pelatih. Kombinasi antara kecepatan Malen, kreativitas Soule, dan finishing Castro membuktikan bahwa lini depan Roma memiliki dinamika serangan yang sulit dihentikan oleh pertahanan lawan. Keberhasilan ini juga memberikan kepercayaan diri tinggi bagi tim untuk menghadapi tantangan lanjutan di Serie A musim ini.

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Strategi pressing tinggi dan transisi cepat yang diterapkan Roma menjadi faktor penentu yang mengubah jalannya pertandingan. Monza gagal memberikan perlawanan maksimal, sehingga Roma bisa mengendalikan irama permainan dari awal hingga akhir. Kemenangan ini bukan hanya tentang skor, tetapi juga tentang validasi taktik yang dijalankan oleh staf kepelatihan AS Roma.