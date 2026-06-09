Mathew Baker Siap Perkuat Timnas U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2026

Mathew Baker, pemain Timnas Indonesia yang juga memperkuat Melbourne City, akan bergabung dengan skuad U-19 setelah tugas bersama tim senior. Ia diharapkan menjadi kekuatan tambahan di babak semifinal Piala AFF U-19 2026.

Mathew Baker , pemain muda berbakat keturunan Indonesia-Australia yang saat ini memperkuat Melbourne City di Australia, dipastikan akan kembali bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-19 . Ia sebelumnya harus menunda keikutsertaannya di babak grup Piala AFF U-19 2026 karena mendapat panggilan untuk memperkuat tim senior dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Pada laga melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2026, Baker tampil sebagai pemain pengganti dan menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Kehadirannya di lini tengah memberikan variasi permainan yang dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim senior, Baker dijadwalkan segera terbang ke Medan, Sumatra Utara, tempat berlangsungnya turnamen Piala AFF U-19.

Pelatih Nova Arianto sangat menantikan kedatangan Baker karena dianggap sebagai salah satu pemain kunci yang bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan Garuda Muda. Baker dikenal memiliki visi bermain yang baik, kemampuan passing akurat, serta pengalaman bermain di kompetisi luar negeri yang tidak dimiliki oleh banyak pemain seusianya. Ia diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus pemimpin di lapangan. Ketidakhadiran Baker di fase grup sempat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi tim pelatih.

Namun, berkat kerja keras para pemain lain, Indonesia berhasil lolos ke semifinal sebagai juara grup. Kini, dengan bergabungnya Baker, Nova Arianto memiliki lebih banyak opsi taktik. Dalam sesi latihan terakhir di Medan, Baker langsung beradaptasi dengan skema permainan tim. Ia diproyeksikan akan bermain sebagai gelandang serang atau bahkan sebagai second striker, mengingat kemampuannya dalam mencetak gol.

Laga semifinal akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, mengingat lawan yang dihadapi adalah tim-tim kuat seperti Thailand atau Vietnam yang juga memiliki pemain-pemain berkualitas. Keberadaan Baker diharapkan mampu menyeimbangkan permainan dan memberikan keunggulan kompetitif. Nova Arianto menyatakan bahwa Baker bukan hanya sekadar tambahan pemain, tetapi juga penyemangat bagi skuad muda. Pengalamannya menghadapi tekanan di level internasional bersama tim senior menjadi nilai tambah yang sulit digantikan.

Fenomena pemain yang merangkap tugas di tim senior dan U-19 ini menunjukkan perkembangan positif sepak bola Indonesia. Baker merupakan contoh nyata dari program pembinaan usia muda yang mulai menghasilkan talenta-talenta berkualitas. Ia memulai karier di akademi Melbourne City dan berhasil menembus tim utama, sebuah pencapaian yang jarang terjadi pada pemain keturunan Indonesia. Kehadirannya di Piala AFF U-19 tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya.

Pertandingan semifinal akan digelar dalam waktu dekat, dan publik Indonesia berharap Baker dapat membawa Garuda Muda melaju ke final dan meraih gelar juara. Dukungan dari suporter di Medan juga diprediksi akan menjadi energi tambahan bagi skuad. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Indonesia optimistis dapat meraih hasil terbaik. Momen ini sekaligus menjadi barometer bagi sepak bola Indonesia untuk terus melahirkan pemain-pemain yang tidak hanya berkarir di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional





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