Mathew Baker Jadi Pemain Termuda Timnas Indonesia Usai Debut di Usia 17 Tahun, Terima Kasih John Herdman

Mathew Baker berhasil memecahkan rekor Arkhan Kaka dengan debut di Timnas Indonesia pada usia 17 tahun 23 hari. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada pelatih John Herdman yang memberikan kepercayaan, serta berharap contirbusi lebih besar ke Skuad Garuda.

Pemain muda berusia 17 tahun 23 hari, Mathew Baker , telah membuat debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2026.

Dengan memasuki pertandingan pada menit ke-78 menggantikan Rizky Ridho, Baker berhasil memecahkan rekor pemain termuda yang sebelumnya dipegang oleh Arkhan Kaka. Indonesia berhasil menang dengan skor 3-0 dalam laga tersebut, yang menjadi ajang FIFA Matchday untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Baker mengaku sangat bangga dan mengatakan bahwa jujur, rasa bangga tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya. Ia menilai momen tersebut sangat spesial dalam kariernya.

Baker juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang telah memberikan kepercayaan padanya untuk mengikuti latihan dan kemudian mendapatkan kesempatan bermain. Ia berharap rekor yang baru dirampungkan ini menjadi awal dari kontribusi lebih besar untuk Skuad Garuda. Ketika ditanya tentang persiapan mentalnya, Baker mengaku selalu menyadari peluang bermain meskiBergantung pada perkembangan pertandingan. Karena pada waktu dia dimasukkan, Indonesia sudah unggul 3-0, sehingga situasinya lebih nyaman dibandingkan jika score imbang.

Fokusnya adalah melakukan satu aksi pertama yang baik, kemudian kepercayaan dirinya akan mengalir dan terus meningkat. Baker juga mendapat bimbingan dari Kevin Diks di kamp Timnas Indonesia, yang ia akui sangat membantu untuk adaptasi dan pengembangan permainannya. Emosi meluap bagi Baker saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebelum laga, menandakan betapa dalamnya rasa kebanggaan dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari timnas.

Pencapaian ini diharapkan menjadi langkah awal kariernya di level internasional yang lebih tinggi, dengan harapan terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia di kompetisi mendatang





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